楊梅分局啟動交通安全大執法 強化重點違規取締

楊梅分局啟動交通安全大執法。





為保障民眾用路安全及降低交通事故風險，楊梅分局自1月30日起至2月6日止，執行為期一週的交通安全大執法專案勤務，針對轄內易肇事路段及時段加強取締各項交通違規。

本次專案取締重點包括「轉彎未依規定、闖紅燈、超速、酒駕、不禮讓行人、行人違規及大型車違規」等，專案期間取締重大（點）交通違規較去（114）年同期增加294件、各項交通違規較去（114）年增加473件。另統計2月份迄今，A2類交通事故較去年同期減少16件（減少38.1%），警方將持續取締相關違規，期望能透過執法作為遏止用路人僥倖違規，提升用路人守法意識，以降低交通事故發生，共同營造安全、有序的用路環境。

楊梅分局進一步呼籲，駕駛人務必養成良好用路習慣，切勿搶快、搶道或心存僥倖心理，特別是行經學校、醫院及人車混流路段時，更應提高警覺、放慢車速並優先禮讓行人，確實遵守交通號誌與標誌標線規定；行人亦應遵守行人號誌，切勿任意穿越馬路，以確保自身及他人安全。

