楊梅分局「行人交通安全大執法」啟動！還路於民保障行人權益

安全至上！楊梅警「行人交通安全大執法」雙管齊下，宣導、取締並行。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為維護行人通行安全，有效降低行人交通事故發生率，桃園市警察局楊梅分局宣布自11月份起，正式啟動「行人交通安全大執法」專案勤務，將針對「車不讓人」及「行人違規」等危險行為加強取締，透過嚴正執法與強化宣導雙管齊下，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全、友善的道路環境。

近年來，行人用路安全議題備受關注，為積極回應民眾對於安全道路環境的期盼，楊梅分局本次「行人交通安全大執法」專案，將以高強度、高密度的執法行動，展現警方維護交通安全的決心。本次專案鎖定重點違規行為包括：車輛行經行人穿越道未禮讓行人優先通行、行人未依規定穿越道路、任意穿越車道等，違規者將依法開罰。

為防止交通事故悲劇再次發生，楊梅分局將針對行人穿越道、學校周邊、醫院周邊及易肇事路段加強巡邏與取締勤務，增加見警率，以收嚇阻之效。同時，警方也將積極走入社區、校園，舉辦交通安全宣導活動，強化民眾對於「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並隨時注意左右來車」等重要安全觀念的認知，呼籲駕駛人與行人共同遵守交通規則，互相尊重，共同維護交通安全。

楊梅分局表示，安全用路是每一位市民的責任，保障行人安全更是警察責無旁貸的使命。本次「行人交通安全大執法」專案，不僅僅是為了取締違規行為，更重要的是希望透過宣導與執法雙管齊下，讓民眾真正了解交通規則的重要性，養成良好的用路習慣。警方將持續努力，與市民朋友攜手合作，共同打造一個安全、友善、暢通的道路環境，讓每一位用路人都能安心、放心。(圖/警方提供)