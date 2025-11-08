楊梅分局「行人交通安全大執法」啟動！還路於民保障行人權益
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為維護行人通行安全，有效降低行人交通事故發生率，桃園市警察局楊梅分局宣布自11月份起，正式啟動「行人交通安全大執法」專案勤務，將針對「車不讓人」及「行人違規」等危險行為加強取締，透過嚴正執法與強化宣導雙管齊下，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全、友善的道路環境。
近年來，行人用路安全議題備受關注，為積極回應民眾對於安全道路環境的期盼，楊梅分局本次「行人交通安全大執法」專案，將以高強度、高密度的執法行動，展現警方維護交通安全的決心。本次專案鎖定重點違規行為包括：車輛行經行人穿越道未禮讓行人優先通行、行人未依規定穿越道路、任意穿越車道等，違規者將依法開罰。
為防止交通事故悲劇再次發生，楊梅分局將針對行人穿越道、學校周邊、醫院周邊及易肇事路段加強巡邏與取締勤務，增加見警率，以收嚇阻之效。同時，警方也將積極走入社區、校園，舉辦交通安全宣導活動，強化民眾對於「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並隨時注意左右來車」等重要安全觀念的認知，呼籲駕駛人與行人共同遵守交通規則，互相尊重，共同維護交通安全。
楊梅分局表示，安全用路是每一位市民的責任，保障行人安全更是警察責無旁貸的使命。本次「行人交通安全大執法」專案，不僅僅是為了取締違規行為，更重要的是希望透過宣導與執法雙管齊下，讓民眾真正了解交通規則的重要性，養成良好的用路習慣。警方將持續努力，與市民朋友攜手合作，共同打造一個安全、友善、暢通的道路環境，讓每一位用路人都能安心、放心。(圖/警方提供)
其他人也在看
游錫堃《回憶守護宜蘭的日子》1：噶瑪蘭雜誌的角色
[Newtalk新聞] 宜蘭差一點成為高汙染工業縣 回憶起那一段共同守護宜蘭的日子，忍不住感嘆，幸好宜蘭人團結、幸好我們有努力、幸好我們把「六輕」與「蘇火」趕出去，否則，今日的宜蘭縣必然早已經成為「高汙染工業縣」了！ 1980年代，宜蘭縣曾經遭遇兩個重大環保危機，一個是現在雲林麥寮的台塑「第六套輕油裂解廠(以下簡稱六輕)」欲在利澤工業區設廠；一個是比現在「台中火力電廠」規模還大的「蘇澳火力發電廠(以下簡稱蘇火)」計畫在蘇澳鎮興建。兩者擇其一（例如今日「六輕」之於雲林，「中火」之於台中）已是雲林縣、台中市不可承受之重，更何況兩者均在宜蘭縣利澤工業區附近比鄰而建！ 事後得知，當年中央政府曾經一度有意把宜蘭建設成為「高汙染工業縣」，原因是宜蘭縣接近首都生活圈；蘇澳國際港煤炭、石油進口方便；蘭陽平原三面環山、一面臨海，工業汙染不會影響其他縣市。所以計畫在既有的台塑、台化、東碱、四家水泥廠等高污染性工廠外再建「蘇澳火力發電廠」、「台塑六輕廠」，並引進其他有意投資的高汙染性工業集中進駐，等於把宜蘭當作一個「高汙染工業區」。 《噶瑪蘭雜誌》的角色 在那一段共同守護宜蘭的日子裡，《噶瑪蘭雜誌》扮演著極新頭殼 ・ 1 天前
金門 宣導稽查加調查 減微電車違規
小三通讓金門成為陸客熱門觀光地，入境自由行9成以上都以微型電動二輪車代步。近來因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規頻傳，引發民怨；為全面掌握現況並研擬改善策略，金門縣政府觀光處月初啟動問卷調查。中時新聞網 ・ 1 天前
他被抓8次仍無照上路撞死機士 壢警：全面展開強力執法
桃園市中壢區交通事故中，無照駕駛問題長期居高不下，近年來屢屢成為肇事主因之一，今(114)年6月間更發生一起曾有8次無照駕駛遭警方取締紀錄之21歲王姓無照男子，深夜駕車撞死停等紅燈的機車騎士，造成無法挽回的悲劇事故。中壢警分局指出，許多民眾因貪圖一時方便、或低估駕駛風險而上路，導致事故頻傳，不僅造成桃園電子報 ・ 1 天前
金門調查微電車使用現況 啟動全面管理推3大策略
兩岸小三通的便捷已讓金門成為陸客自由行的熱門觀光地點，入境旅遊幾乎都以環保、輕便與高機動性的微型電動二輪車代步。然而，近年也因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規駕駛、雙載、未戴安全帽與違停等問題頻傳，對交通安全及觀光形象造成衝擊；為全面掌握現況並研擬改善策略，縣府觀光處於11月初啟動問卷調查，針對入境陸客的租車行為、交通安全認知及租賃業者教導情形進行主動式問卷訪談。中時新聞網 ・ 1 天前
北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議
即時中心／黃于庭、李美妍報導輝達台灣總部鎖定北士科T17、T18基地，該地上權屬新壽所有，最終其同意與北市府「合意解約」，目前持續協調移轉地上權。對此，台北副市長李四川今（8）日透漏，原則上下週五（14）前就可簽訂協議書，下下週便會開始辦理地上權相關程序。民視 ・ 10 小時前
徐鈞浩「愛到失去自己」 決心離開：那種心碎到現在還記得
胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》裡端出一桌桌療癒料理，帥氣又流暢的做菜身手成為亮點，接連拉高劇集討論度。前五集的「美食療癒」與「關係共鳴」一路累積情緒，初孟軒與徐鈞浩飾演的「布朗尼與紅豆泥」從森林婚禮的幸福巔峰走向心碎告別，濃度十足的情感線讓不少人越追越心揪。初孟軒談起合作時忍不住笑說，常被徐鈞浩在戲裡的可愛反應逗到忍笑。Yahoo娛樂訊息 ・ 10 小時前
西非馬利恐怖組織猖獗 5印度公民遭武裝分子綁架
西非國家馬利局勢持續惡化，恐怖組織活動日益猖獗。據當地一家公司代表及安全消息人士證實，有5名印度籍員工遭到武裝分子綁架，事發地點位於馬利西部科布里附近。目前尚無任何組織宣稱對此次綁架事件負責。中天新聞網 ・ 12 小時前
普發1萬詐騙又有新招 他中計交出300萬元黃金 痛喊太可恨
普發1萬元5日開放線上登記，不過已有人接到詐騙電話，損失價值300萬的黃金。一位民眾接到假冒郵局人員來電，表示身分證被盜用冒領普發現金，電話一路轉給假警察、假檢察官，謊稱案件涉及洗錢等刑案，要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交給指定車手送交鑑定。25兩重黃金被收走後，該民眾卻因聯繫不上對方，才驚覺遭到詐騙，直呼太可恨。中時新聞網 ・ 15 小時前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 13 小時前
《96分鐘》票房破2億全台謝票 林柏宏傳訊王柏傑「該上班囉」
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96 分鐘》突破2億票房，8日主演群林柏宏、王柏傑、宋芸樺等人齊謝票，這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，林柏宏一直說他不工作，甚至還傳訊息：「該來上班囉！」收到訊息後他便趕緊加入映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。中時新聞網 ・ 5 小時前
普發1萬防詐騙 民代攜手宮廟協助民眾安心登記
普發現金1萬元5日開放分流登記，詐團蠢蠢欲動，民進黨立法委員鍾佳濱今（8）日與廟宇、軍、警、中華郵政共同宣導反詐騙，並協助辦理登記，呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。為防堵詐騙集團利用普發現金行騙，民進黨廣設「普發1萬服務站」，立委鍾佳濱服務處也設置服務站，今並與屏東玉皇宮、中華郵政公司、屏自由時報 ・ 8 小時前
楊梅警加強取締車不讓人 11月啟動「行人交通安全大執法」專案
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強巡查與取締，同時宣導「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並注意左右來車」等安全觀念，呼籲駕駛與行人共同遵守交通規則。楊梅分局呼籲，安全用路是每一位市民的責任，警方將持續透過宣導與執法雙管齊下，期望能一同維護交通安全，共同打造友善的道路環境。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 4 小時前
花蓮洪災郵筒遭沖流網拍「喊價6000元」 中華郵政急回收17座
根據中華郵政說法，這批郵筒原本存放於光復郵局一樓後方空間，屬於已列入報廢清單的設備。由於「樺加沙」颱風於9月底挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位暴漲溢流，泥水混雜廢棄物湧入郵局後方圍牆外，將郵筒捲入泥流中。中華郵政指出，災後清理過程中，救災重型機具在清運淤泥...CTWANT ・ 17 小時前
光復郵筒網售最高6千元 中華郵政急回收17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，也讓光復郵局一批待報廢的郵筒遭土石泥流淹沒，沒想到居然有人拾獲後竟上網銷售，開價最高達6000元，中華郵政對此回應，目前已緊急收回17座郵筒，後續也將加強落實防範。今台視新聞網 ・ 11 小時前
公教年金「止血」！兩大草案送協商 拚12月三讀
立法院司法及法制委員會6日審查通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，送交黨團協商。此前一日，委員會已初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，兩項公教年金停砍案都將進入協商階段。中天新聞網 ・ 1 天前
把佛堂當提款機！ 出納人員盜領4500多萬
高雄正德佛堂一名女出納人員，2年多來竟把佛堂當作個人提款機，利用保管空白支票的機會盜領4500多萬元，佛堂查帳發現金額嚴重短少，才揪出是她侵占，當時她已經把錢花到只剩63萬元。法院審理後，依偽造有價證台視新聞網 ・ 5 小時前
光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。自由時報 ・ 13 小時前
郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福
郭富城首攻高雄巨蛋 楊丞琳、林熙蕾送祝福EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
《96分鐘》票房飆破2億謝票 林柏宏Cue王柏傑「該上班囉」
《96分鐘》票房突破2億元大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍，昨（11╱8）舉辦北中南4場謝票見面會，林柏宏、王柏傑首度公開合體，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露收到林柏宏傳訊：「該來上班囉！」便立刻加入第6周的映後活動，林柏宏也打趣說：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破2億的票房。」太報 ・ 3 小時前
光復郵局報廢郵筒被轉售 最高開價6000元！中華郵政急收回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨溢流，重創光復鄉地區，不僅造成嚴重災損，連光復郵局後方待報廢的郵筒也遭泥流掩埋。未料近日竟有民眾將拾獲郵筒上網拍賣，開價從2500元至6000元不等，中華郵政得知後火速要求賣家下架，並回收郵筒17座，然而目前已有少數郵筒售出。太報 ・ 16 小時前