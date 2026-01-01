楊梅區公所元旦升旗登場 環保紀念品邀民眾響應永續

桃園市楊梅區115年元旦升旗典禮在楊梅區公所前廣場舉行。圖：區公所提供

桃園市楊梅區115年元旦升旗典禮於今(1)日上午7時在楊梅區公所前廣場舉行，由艾克樂團為現場熱鬧揭開序幕，吸引許多民眾攜家帶眷參與，共同迎接新年的到來，典禮不僅有歡慶氣氛，還藉此機會推廣楊梅在地景點，包含秀才步道、楊梅休閒農業區、埔心故事館等，邀請民眾升旗結束後深入探索楊梅的人文魅力及自然景觀。

楊梅區公所團隊將持續與桃園市政府緊密合作，攜手打造更宜居的幸福城市，為民眾創造更高品質的生活環境。圖：區公所提供

現場由區長施永恭親自帶領民眾手持國旗，齊聲高唱國歌。施永恭表示，今年以「旗揚楊梅 梅好一年」為主題，象徵新年美好願景，期望與民眾共同迎接「梅」好的2026年，更強調公所團隊將持續與市政府緊密合作，攜手打造更宜居的幸福城市，為民眾創造更高品質的生活環境。

為感謝民眾的熱烈參與，楊梅區公所特別準備限量的環保紀念品，希望藉由升旗典禮分享新年新氣象，向民眾傳遞愛護地球的重要性，倡導環保理念，更祝福大家在新的一年身體健康，萬事如意。

