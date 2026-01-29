楊梅區公所號召各界送暖 5千元紅包估854戶受惠
桃園市楊梅區公所於今(29)日上午在公所舉辦「115年度春節送暖歲末關懷活動」，今年各界善款收入預估可嘉惠854戶低收入戶弱勢家庭，每戶領取現金加上禮券約有5000元，讓轄區內的弱勢家庭能安心歡喜過新年。
區公所此次結合民間宮廟財團法人中壢仁海宮、昊天宮、頭重溪三元宮、財團法人台灣省桃園市楊梅奉天宮、錫福宮、清聖宮、三湖三元宮、啟明宮以及財團法人天得歐氏慈善基金會、台灣雅聞生技股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司、永固保全股份有限公司、群翊工業股份有限公司、艾可人力資源有限公司、得利電機有限公司、勝達國際有限公司、楊梅國際同濟會、財團法人天成雙德社會福利基金會、天成醫院、怡仁綜合醫院和林沛辰女士等善心單位及個人凝聚善心力量共同捐助現金加上禮券約計400餘萬元，把愛心化為實際行動關懷轄內弱勢族群。
楊梅區長施永恭說，感謝各捐助單位及善心人士的愛心與奉獻，為社會盡一份心力，將各界捐贈物資傳遞給需要的族群，讓他們感受到社會的溫暖與關懷。楊梅區公所積極配合中央與市府的各項福利政策，落實對弱勢族群的照顧，中央推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」為長期脫貧政策，該方案採「你存500元、政府也存500元」的方式，協助經濟弱勢兒童與少年累積教育或就業創業所需資產，為他們的未來建立更穩固的基礎，民眾若想捐贈物資或協助推動兒少發展帳戶，請與楊梅區公所社會課楊小姐聯繫，電話03-4783683分機1910，楊梅區公所歡迎大家共同參與，一起做愛心。
