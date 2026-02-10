楊梅區公所 舉辦「馬年迎春」，春聯揮毫熱鬧登場。(楊梅區公所提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市楊梅區公所二月十日上午於該所二樓休憩充電區舉辦「馬年迎春」春聯揮毫活動，邀請書法大師現場揮毫，提供春聯讓市民朋友免費索取，在墨香的薰陶中，不僅讓市民朋友近距離欣賞書法藝術之美，也傳遞新年的祝福與溫暖，讓大家提前迎接新春氣息，開心迎向嶄新的一年。

楊梅區公所表示，一一五年活動除傳統吉祥賀詞外，還以金色顏料點綴字畫與紅包袋，讓市民朋友自由挑選喜愛的春聯、字畫及紅包袋，為新的一年增添喜氣與好運。不少民眾拿到書法家親筆墨寶後笑容滿面，紛紛表示感受到滿滿的新春祝福，現場洋溢著歡樂熱鬧的年節氣氛。