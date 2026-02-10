楊梅區公所「馬年迎春」揮毫登場 區長祝市民馬到成功

楊梅區長施永恭率領一級主管參與春聯揮毫活動，祝市民朋友「馬年迎春馬到成功」。





農曆馬年將至，桃園市楊梅區公所10日上午在該所二樓休憩充電區舉辦「馬年迎春」春聯揮毫活動。現場邀請多位書法大師親臨現場、一展墨寶，吸引大批民眾到場免費索取春聯。楊梅區長施永恭更帶領公所一級主管共襄盛舉，在墨香氤氳中與市民提前賀歲，親切祝福鄉親「馬年迎春，馬到成功」。

本次揮毫活動旨在傳承書法傳統文化，並將新春祝福近距離傳遞給市民。不同於以往，今年的活動特別強調視覺美感，書法大師們在揮毫時巧妙運用「金色顏料」點綴於紅紙之上，無論是字畫還是紅包袋，在閃耀金光的襯托下顯得喜氣十足、福氣滿滿。現場民眾可依個人喜好挑選各式吉祥賀詞、精美字畫及特色紅包袋，為即將到來的春節增添時尚與傳統並蓄的年節氛圍。

楊梅區長施永恭與書畫大師們合影致謝。

活動中，楊梅區長施永恭與在場的書畫大師們合影致謝，感謝藝術家們以筆尖力量溫暖社區。施永恭表示，希望透過這場「藝術饗宴」，讓市民在忙碌的生活中停下腳步，感受書法的深度與溫度。公所團隊也藉由贈送春聯的實際行動，與鄉親建立深厚的情感連結，讓大家在邁向馬年的起點，都能感受到滿滿的祝福與正能量。

民眾熱情響應，喜獲墨寶笑逐顏開現場氣氛十分熱絡，許多市民拿著剛寫好、墨跡未乾的精美春聯，臉上洋溢著滿足的笑容。市民表示：「能親眼看到書法老師寫字，感覺很有年味，加上金色的裝飾非常漂亮，回家貼起來一定很有質感。」公所休憩區在笑聲與墨香的交織下，提前營造出歡樂祥和的年節氛圍，帶領全體市民準備好迎接嶄新的一年。

市民朋友井然有序地排隊挑選心儀墨寶，現場墨香四溢，洋溢著濃厚喜慶氛圍。

