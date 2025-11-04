楊梅區社區心理衛生中心 揭牌

桃園市長張善政昨日下午前往楊梅區，出席「楊梅區社區心理衛生中心揭牌儀式」。並表示，心理衛生中心以專業陪伴市民朋友面對工作、情感等壓力，歡迎市民朋友善用心理衛生中心專業資源，與心理專業人士暢聊、抒發心中感受。楊梅心理衛生中心設置於環境優美的楊梅1號社會住宅，是繼八德、桃園、蘆竹及平鎮後，設置的第5處心理衛生據點，可就近服務楊梅、觀音及新屋等鄰近地區市民，市府將持續努力尋找適合地點，照顧市民身心健康。衛生福利部心理健康司司長陳柏熹指出，社區心理衛生中心是社會安全網的一部分，市民朋友可以主動走入中心尋求幫助，心衛中心專業人員亦會走進社區，主動關懷需要幫助者。

關懷大使于子育表示，透過在《我們與惡的距離2》中飾演公衛護士，進而認識各機關單位、醫護人員及醫療單位辛勞，很榮幸能擔任關懷大使，為桃市心理健康環境盡一點心意。