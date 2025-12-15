楊梅區雲林同鄉會送暖 攜手波麗士捐2萬助學金

楊梅區雲林同鄉會送暖，攜手楊梅警捐2萬助學金。





桃園市楊梅區雲林同鄉會於12月15日結合桃園市政府警察局楊梅分局至楊梅區楊明國小捐贈助學金新台幣貳萬元，本日出席捐贈活動有校長彭玉宜、楊梅區雲林同鄉會創會理事長邱孟毓(現任桃園市警察之友會楊梅辦事處顧問)、總顧問鄭淑方（現任市議員）、總幹事林得吉、財務長吳佩慈、理事許美珠、秘書張美慧及楊梅派出所警員袁巧真等熱心參與。

市議員鄭淑方致詞時表示，楊梅區雲林同鄉會在創會理事長邱孟毓用心經營下，同鄉會成員們緊密地團結在一起，除凝聚旅外鄉親的初心與愛心外，在鄉親後盾熱誠支持下，也化為實際行動不吝捐錢助力，從關心下一代教育獎助學子、宗教文化傳承、慈善公益音樂會、推動老人、婦女關懷福利宣導等，對地方公益貢獻良多，充分展現雲林人肯奮鬥、有能力、知感恩與樂行善的特質。

楊明國小校長彭玉宜回頒予感謝狀後表示，非常感謝楊梅區雲林同鄉會結合楊梅警分局熱心公益捐贈助學金，協助許多需要資源的家庭，照顧經濟弱勢學生，未來將專款專用，作為獎助清寒及表現優良學生之用，協助學生安心就學、專心學習。

創會理事長邱孟毓指出，楊梅區雲林同鄉會創會甫滿1年，是一個溫暖且凝聚力強的大家庭，展現彼此相互扶持的情誼與精神，近期也喜迎第100位會員，相信會務定能更加成長茁壯，其本著「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，帶領一群滿懷熱心公益、樂善好施的雲林鄉親，將於任內，捐贈助學金予雲林縣8間小學、桃園市楊梅區8間小學，迄今已完成有母縣金湖、文光、台興、口湖、下崙國小及楊梅在地高榮、瑞塘、大同國小、楊梅、楊明國小等10所學校(子)受惠。

今天也要特別要感謝本次助學金捐贈者財務長吳佩慈，她在自己事業工作發展有成，不忘飲水思源回饋地方，是社會向上、向善的最好典範。希望藉此活動廣邀社會各界善心人士共同拋磚引玉，幫助一些力求上進的學生，更歡迎在楊梅區的雲林人來加入這個充滿溫馨有愛心的大家庭。

