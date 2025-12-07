楊梅失智婦與丈夫走散 熱心店家陪她到派出所求助
桃園市楊梅區新農街二段某商家外，5日下午13時許有一名71歲馮姓老婦在門口不斷來回踱步，且看起來神情相當緊張，店家見狀上前關心，發現婦人無法回答自己的姓名及住處，研判有失智情形。熱心的店家便放下手邊工作，駕車帶著婦人至楊梅警分局楊梅派出所請警方協助。員警立即安撫情緒並給予關心，後續順利聯繫上婦人家屬，將她平安送返家。
楊梅派出所說明，熱心的店家載著婦人到派出所求助，警員陳柏辰初步了解狀況後，便立即調閱周邊監視器，同時透過婦人提供的片段資訊，最終成功聯繫上其丈夫。婦人丈夫向警方表示，當日帶著患有失智症的妻子前往市場購物，在挑選商品的過程中妻子卻不慎走失，令其非常焦急。所幸有熱心民眾主動協助並及時通知警方，加上警方積極協助，避免了意外發生。家屬對警方與民眾的協助表達深深感謝。
警方呼籲，家中若有年邁或失智長者，應多加關心其生活作息以及行蹤，並可協助佩戴防走失裝置，以降低意外風險。同時鼓勵民眾在遇到疑似迷途長者時可主動伸出援手。警民攜手合作一同打造更幸福、安全的社區環境。
