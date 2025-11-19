楊梅孕婦深夜急產 富岡消防展現專業助送醫獲家屬肯定

團隊合作無間，孕母於送抵宏其婦幼醫院後10分鐘內即順利產下健康新生兒。(圖/消防局提供)

桃園市消防局今（19）日上午由督察室主任劉闊融代表消防局長，前往第二大隊富岡分隊慰勉在急救勤務中表現傑出的同仁。日前富岡分隊處理一起孕婦急產案件，團隊在壓力下展現沉著冷靜與高度專業，成功協助孕婦與新生兒平安就醫，獲家屬特別致電消防局指揮中心表達誠摯感謝。

富岡分隊說明，此案發生於10月4日晚間23時6分，富岡分隊值勤同仁包括分隊長黃稟雄、隊員林明賢、隊員趙威懿及隊員蔡宜展，接獲報案後立即前往楊梅區楊湖路四段554巷處理急產情形。孕婦為39週足月第三胎單胞胎，於住家突然破水並出現落紅，因住所鄰近新竹縣湖口鄉，距離預定生產的中壢區婦幼醫院車程超過30分鐘以上，孕婦痛楚明顯、家屬情緒緊繃。

富岡分隊抵達後，立即以專業流程進行急產評估，並於搬運途中及救護車上持續給予孕婦心理支持及緊急照護。救護車在夜間昏暗道路上快速但穩定行駛，團隊合作無間，於送抵宏其婦幼醫院後10分鐘內即順利產下健康新生兒。

值得一提的是，家屬因極度擔心與緊張而在現場及車上出現焦慮及過度換氣情形，現場救護團隊同時對孕母及先生同理安慰並引導呼吸，特別是救護車駕駛在保持行車專注的同時，仍不忘以言語安撫與指導家屬深呼吸，使其情緒於抵院前逐漸恢復平穩，展現高度同理與人性關懷。

消防局表示，富岡分隊此次在急產現場的作為，除了具備專業救護素養，更充分展現「視病猶親」的服務精神；家屬特別來電消防局致謝，表達感激敬佩之情外，更肯定同仁的優良態度與冷靜處置。消防局已提報即時獎勵，以鼓勵第一線同仁士氣。

此外，富岡分隊長黃稟雄帶領富岡團隊持續努力提升消防及緊急救護品質，包含8月與9月與富岡救護團隊於急救現場各讓1名OHCA患者成功急救、恢復自主循環且以CPC1康復出院；此次10月孕婦急產案件，再度展現富岡分隊於緊急救護領域的認真態度與專業能力。對於團隊表現，黃稟雄表示，「能在現場善用專業知能、技能與體能協助市民，是全體同仁共同努力的成果，更有賴消防局長官及各業務科室的支援，讓我們得以齊心守護市民的生命安全。」

督察室主任劉闊融也提到，「消防的專業也能成為最溫柔的力量。富岡分隊此次沉著協助孕婦急產、成功迎接新生命，家屬特別來電致謝，深深鼓舞同仁士氣。從安撫到處置，每一步都展現消防局守護市民、視病猶親的使命。」消防局將持續精進緊急救護訓練及勤務能量，確保每一個急難現場都能給予市民最安心、最專業的服務。