楊梅少年相約公園談判13打1 19歲男遭砍4刀急送醫

記者莊淇鈞／新北報導

現場少年拿西瓜刀聚集的情形。（圖／翻攝畫面）

桃園市楊梅區五福公園內，昨天（16日）晚上6時許，發生1起青少年鬥毆事件，2名19歲男子因網路糾紛嗆聲後相約談判，其中一方竟找了12名「國中生」當幫手，過程中還砍了對方4刀，警方獲報到場將被砍傷的男子送醫，隨後陸續查緝雙方相關人到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦。

據了解，許姓男子（19歲）與朱姓男子（19歲）在網路上發生糾紛，故互相糾眾相約五福公園內談判，許男當時拿了1把西瓜刀還找了12個「國中生」助陣，見到朱男隨即一擁而上圍毆，過程中還砍了朱男4刀，附近民眾發現即報警求助，警方獲報迅速到場，但涉案人等早已逃離現場。

受傷朱男由救護車送醫無生命危險，楊梅警方後續經調查陸續將雙方相關人員查緝到案，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆及傷害等罪偵辦；另糾眾在現場叫囂的部分人員為未成年，也依規定進行校安通報。

楊梅警分局長張仁傑強調，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾遇有糾紛應訴諸法律理性溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

