楊梅服務區動線優化卻回堵！ 高公局：延長開放路肩

桃園市 / 綜合報導

尖峰時段的車道塞滿車，讓不少駕駛實在好無奈！國道1號的楊梅服務區，啟用4年發生15起事故，因此高速公路局在檢視動線後，完成動線優化，沒想到卻反而造成五楊高架 楊梅端 出口車流與進入楊梅服務區車流擠成一團，導致校前 路 交流道回堵嚴重，對此高公局則表示，駕駛們還 沒 習慣，將延長開放路肩時段因應。

車道上車水馬龍，但眼前的車陣卻幾乎動彈不得，只能龜速緩慢行駛，這裡是國道1號楊梅高架出口，因為楊梅服務區啟用4年來，已經發生15起事故，高公局在檢視動線後，進行安全性與優化，沒想到反而大塞車，讓不少駕駛好無奈。

附近民眾說：「只要到中壢，之前只要30分鐘左右而已，現在幾乎拉長一倍，因為你太靠近交流道，你這樣車流本來匯入本來就會有問題，(會塞車)是因為它這邊路肩，好像又再縮短。」看著時間一分一秒流逝，駕駛卻只能在車內乾著急，因為原本穿越性匝道，被調整成直接併入平面主線，變成車輛需提前集結匯入車道，導致五楊高架出口車流和進入楊梅服務區，匯流成一道，造成車道回堵。

高速公路局交通管理組科長張耿宗說：「初期的時候，因為大家不太適應，我們將動線做一點調整，把分隔島從兩處減為一處，這個改善其實也一併可以去提升行車安全，那還是請用路人可以配合。」為了改善車道壅塞情況，高公局也在鄰近幾個路段，增加開放車道路肩時段，讓車輛堵塞情形得到緩解。

高速公路局交通管理組科長張耿宗說：「高公局在鄰近的幾個路段，像是中壢轉接道到中壢，下游的楊梅休息站到湖口(休息站)，都有開放路肩的路段，改完後一個禮拜的狀況是，壅塞情形是有比較好。」動線優化初衷為安全，但實際成效還需時間驗證，如今車輛全擠在一起，也讓高架出口多一個新的瓶頸，至於塞車是否能真正改善，仍仰賴後續配套措施是否做到位。

