楊梅瑞埔國小打造環保聖誕樹 「舊物新用」迎接2026

嘉賓與小朋友們一同親手將回收玩具裝飾到聖誕樹上。圖：教育局提供

隨著歲末冬日的溫馨氣息漸濃，桃園市楊梅區瑞埔國小於近日上午辦理了一場別開生面的「迎接聖誕5+1跨年點燈儀式」，由瑞埔國小與治平高中、台灣玩具圖書館協會深度合作，並在瑞埔國小家長會長王姝惠的大力支持與協調下圓滿達成。此次活動不僅利用回收玩具打造創意裝置，更賦予了「5+1」特殊的時代意義：除了現場展示的5棵小型耶誕樹與1棵大型錫蘭橄欖耶誕樹外，更象徵著全校師生將帶著感恩心，從2025年攜手跨越邁向2026年 。

用回收玩具製作成聖誕樹。圖：教育局提供

教育局表示，此次點燈儀式的最大亮點，在於校園與環保藝術的完美融合。志工與治平高中學生利用數以千計的回收二手玩具，巧手拼裝成五棵各具特色的小型聖誕樹，象徵著資源循環的無限可能。此外，校園中原本蒼翠的「錫蘭橄欖」老樹，也在親師生的創意妝點下，化身為大型「永續聖誕樹」。這些裝飾不再是節慶後的廢棄物，而是展現了「舊物新用」的深刻教育意涵。

師生們在感恩的季節許下環保與永續的承諾。圖：教育局提供

瑞埔國小校長陳濰安感性表示，這場活動是跨界協作的優質典範。他指出，台灣玩具圖書館協會以「永續、環保、安全」為理念，目前以學校活動中心地下室為作業基地，雙方互動極為緊密。而位於楊梅自立街的「玩具共享園區」也即將完工，未來將成為全台玩具資源整合的核心。

瑞埔國小校長陳濰安歡迎各界貴賓。圖：教育局提供

活動之所以能順利推動，王姝惠的全力支持功不可沒。王姝惠不僅在行政資源上提供協助，更號召家長志工投入玩具的收集與裝飾工作，落實了家長參與校園公益的精神。王姝惠強調，「家長會非常認同這樣的環保行動，透過與玩具圖書館協會的合作，孩子們能學會愛物惜物。看到孩子們親手將回收玩具掛上聖誕樹，這種參與感是最好的生活教育。」

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢分享協會理念。圖：教育局提供

活動現場熱鬧非凡，先由瑞埔國小熱舞社團帶來活力四射、動感十足的舞蹈演出；隨後瑞埔附設幼兒園的小朋友們也以童趣滿滿的應景唱跳，讓現場嘉賓與家長們沉浸在純真歡樂的氛圍中。

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢也在致詞中提到，協會自桃園起家，至今已深耕超過22年，不僅在全台留下足跡，服務觸角更延伸至緬甸、泰國、非洲等18個國家。他指出，「玩具外交」成功的積攢了豐富的教育經驗，期待社會各界能持續支持這樣的非營利團體。

活動最後，由現場嘉賓與小朋友們一同親手將回收玩具裝飾到大型錫蘭橄欖聖誕樹上。在溫馨的氣氛中，家長、學校與公益團體攜手點亮了象徵夢想與希望的燈火，為這個感恩的季節增添了動人的溫度，也為即將到來的新年許下環保與永續的承諾。

