楊梅發生交通事故 婦人遭曳引車輾過不治

楊梅區16日下午發生一起重大交通事故。一名66歲温姓婦人騎乘普通重型機車返家途中，行經楊新路一段與新梅一街路口時，於左轉過程中不慎遭同向行駛的曳引車輾過，婦人頭部重創，送醫後仍宣告不治，警方已介入調查事故原因。

楊梅警分局指出，警方於17時23分接獲報案後立即趕赴現場處理。經初步了解，當時温姓婦人騎乘機車行經事故路口，準備左轉時，與同向直行的曳引車發生碰撞，機車遭輾壓，造成婦人傷勢嚴重。

楊梅區楊新路一段與新梅一街路口，發生交通事故。

警方表示，曳引車由65歲葉姓男子駕駛，事故發生後雙方均接受酒測，結果酒測值皆為0，已排除酒後駕車因素。詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調閱監視器影像與現場跡證釐清。

警方也藉此呼籲用路人，步行或騎乘機車時應特別留意大型車輛，因曳引車、砂石車等大型車輛具有多處視線死角，行車轉彎或變換車道時風險較高，切勿因一時搶快而靠近大型車輛，以免發生無法挽回的憾事，共同維護道路交通安全。

