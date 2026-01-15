楊梅翁外出購物「無力」坐路旁 暖警及時伸援送回家

陳翁日前外出至超商購物，不料途中身體狀況不佳，只好坐在路邊休息。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園市一名72歲陳姓老翁日前外出至超商購物，不料途中身體狀況不佳，只好坐在楊梅區新農街517號附近休息，楊梅警分局接獲民眾報案趕抵現場協助，並親自將其送回家中，結束一場驚魂。

草湳派出所說明，警員陳韋任與陳育琳執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱陳翁楊梅區新農街517號呆坐於路邊需要協助，員警立即趕赴現場關懷。陳翁有氣無力向警方表示原本要至超商買東西，途中突然感到身體無力，所以先坐在路邊休息。經員警查證，陳翁住家位於報案地點500公尺外社區，但家中暫時無家屬可前來接回，考量深夜時分且天氣寒冷，為確保其安全，警方主動協助將陳翁護送返家。

楊梅分局提醒，家中如有高齡或身體狀況不佳的長者，應多加關懷留意其動向，亦可配戴聯絡資訊或防走失配件，以利在需要時能即時獲得協助，共同守護長者安全。