楊梅老舊路燈與號誌共桿影響行車安全 周玉琴籲桃園市府全面汰換

桃園市議員周玉琴針對傳統市場管理、帶狀皰疹疫苗補助及楊梅地區交通改善等議題提出多項建言。圖：黨團提供

桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員周玉琴針對傳統市場管理、帶狀皰疹疫苗補助及楊梅地區交通改善等議題提出多項建言。列席局處首長皆正面回應，允諾研議與推動。

周玉琴指出，目前傳統市場縱使攤販進入固定攤位數量也不夠，還有一些流動攤販的需求，流動攤販佔用道路營業，衍生與用路人之爭議檢舉案件增加，造成員警執法與否的兩難，建議市府在新市場改善前，先訂定「市場周邊管理規範」，如開放特定時段與路段納管設攤，以兼顧攤販生計與道路秩序。對此，副市長王明鉅表示，將召集經發、警察、環保、交通等局處研議改善方案。

在交通建設方面，周玉琴關心由楊梅區公所辦理的「楊梅高上路二段與梅高路二段」拓寬工程，她發現梅高路二段地勢與台31間落差約10公尺，加上拓寬段經過水利署的埤塘、新屋區路段的私有土地等問題都需要與水利署和地主溝通協商，建議由市府工務局統籌辦理，並將排水系統一併納入規劃，提升道路安全及通行效率，紓解中山高幼獅交流道與台31線交通壅塞。工務局長汪在宙回應，工程經費約4億元，將全力協助推進。

此外，周玉琴要求市府爭取「梅龍快速道路、中山高五楊高架延伸段」於楊梅段增設完整匝道，並針對台1線省道北側陸橋南路與南平路至南側中山南路800巷間30處路口中央分隔島上30處老舊路燈與號誌共桿，建議全面汰換，以改善照明與行車安全。交通局長張新福答詢，汰換經費約1500萬元，將於明年起逐步更新。

在公共衛生議題上，周玉琴直指，她無法認同市府衛生局長賈蔚「市府補助帶狀疱疹的補助條件最寬鬆」的說法，雖然市民年滿50歲的條件較各縣市的條件寬鬆，但要完成流感、新冠疫苗施打及預立醫療決定書就相對嚴格，一般民眾要自費打完第一劑，第二劑才補助的作法，降低施打意願，整年僅有300人施打，導致施打率偏低，全年僅約300人接種。

周玉琴認為，如果沒有放寬施打資格條件，市府明年仍維持同樣條件補助1000人，預估仍無法提升施打率，市府的美意會淪為看得到又吃不到的下場，建議參考雙北及台南作法，放寬補助條件，讓政策真正惠及民眾健康。

周玉琴並肯定「楊梅幼獅青年創業村暨智慧園區」的進展，新光合纖以50年地上權投資開發11.3公頃園區，首期投入56億元打造北部最大無人機載具中心。她呼籲市府青年局與經發局積極結合企業創投平台「蓋亞資本」，扶植青年創業，打造桃園成為智慧產業新基地。

