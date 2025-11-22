楊梅警主動發掘弱勢 轉介善團送上溫暖與關愛
警察勤務除了治安、交通之外，也會在勤務中主動發掘轄內弱勢家庭，結合地方相關資源，發起送暖關懷活動建立警察親民愛民的良好形象。
桃園市政府警察局楊梅分局楊梅派出所警員袁巧真日前得知轄內有一單親家庭的少年與父親相依為命，該父又為聾啞身心障礙人士，已經十年沒有工作，僅靠政府微薄補助及姑姑幫忙照顧維生，家庭貧困弱勢家庭急需關懷救助。
在寒冬來臨之際，隨即結合「楊梅世大愛心協會」，由會長李雙福、副會長李信華等幹部於日前將紓困金1萬元及白米、麵條、雞蛋等日常生活用品愛心物資親自送到少年家裡，並評估日後協助事宜，該少年姑姑代收時非常感謝員警、協會的幫助，讓該少年能渡過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。
更多新聞推薦
其他人也在看
遠百 普發萬元助攻
遠百（2903）受惠普發萬元現金帶動周年慶買氣飆，外資等連九買，累計張數逾2.3萬張，外資持股比提升至11.39％，在20日飆漲出高點24.15元之後，21日回盤整理收23.90元，在遠百與遠東SOGO等爭相推出萬元放大術下，且年底聖誕送禮與家電汰換潮下，有望看多到年底。工商時報 ・ 1 天前
張善政出席楊梅婦女關懷協會大會 盼攜手推動更完善社福政策
記者陳華興／桃園報導 桃園市長張善政二十三日上午前往楊梅區，出席「楊梅區婦女關懷協會…中華日報 ・ 23 小時前
台灣首創兒少彩繪輕軌列車啟動 推動高雄成為兒少友善城市
全台第一輛由兒少共同創作外觀的輕軌列車，22日於高雄龍華國小站正式啟動。品觀點 ・ 1 天前
注意改道！國3後龍-通霄南向11/24起「分道封閉」施工5天
為維護國道行車安全，交通部高速公路局中區養護工程分局將於明（24）日9時起至28日12時，於國道3號南向後龍交流道至通霄交流道路段，採分車道封閉方式進行伸縮縫施工，請用路人行經減速配合交管，或可改道平面道路避免壅塞。高公局中區養護工程分局表示，11月24日9時至11月26日12時，封閉國道3號南向1自由時報 ・ 1 天前
桃園新住民培力中心傳授多元技能 助學員建立自信
桃園市婦幼發展局昨（22）日在義民社福館舉辦「114年度新住民培力中心成果分享會」，吸引眾多學員與家庭共同參與。婦幼局表示，桃園市已有超過7萬名新住民在此落地生根，其多元文化背景已成為城市重要的力量。今年度培力中心課程成果豐碩，新住民朋友展現從學習、累積到自信展演的完整歷程，充分體現桃園推動新住民培桃園電子報 ・ 1 天前
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質...華視 ・ 1 天前
路口未減速猛撞 轎車「犁田」.小黃卡溝3傷
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣昨（21）日發生一起驚險車禍，一位計程車駕駛載著2位乘客開在鄉間小道上，在行經路口時，因沒有查看左右來車，和車輛在交會時發生碰撞，巨大撞擊力道，導致小客車直直衝進田內，計程車也差點掉進田裡，共造成3人受傷，計程車方向據了解有需減速的標誌，受訪時司機也承認錯誤，詳細車禍肇事原因還有待警方釐清。一輛計程車開在鄉間小道上，就在經過路口時，因為沒有放慢速度，查看左右來車，沒想到下一秒，黑色轎車同樣沒有減速，從右邊快速開過，一陣長煞車後，巨大撞擊力道，導致黑色轎車往田裡衝下去，還濺起不小水花，一旁的計程車則是被撞擊後，轉了一圈也差點掉進田裡，場面怵目驚心。當事司機杜姓駕駛說：「我有先按預防性按喇叭，然後也有凹凸鏡有看到影子。然後我看那個影子還有點小，覺得應該是還沒有很靠近，之後再看到只剩下一兩秒，我沒有停下來，也是我的錯。」車禍意外發生在昨（21）日，宜蘭縣冬山鄉永和路與美和路一段62巷口，計程車行進方向，路面清楚畫有白色倒三角形標誌，提醒經過路口要減速慢行外，同時要確認沒有來車才能通過，但車禍來的突然，造成杜姓駕駛右手骨折，後方搭乘的兩位乘客，在上完課搭車返家途中，也難逃意外，三人都受傷。除了能看到車殼零件四散一地，田裡還有轎車掉落的痕跡，路面上更清楚可見多道煞車痕，可見路口車禍時有所聞，附近民眾游先生說：「附近這邊也滿多起這種(車禍)事件，過十字路口盡量放慢一下，稍微看一下確保安全。不要就是直接就想衝過去。」宜蘭縣警備隊隊長簡志峯說：「檢測駕駛皆無酒精反應，而詳細肇事原因待釐清中。」但再看一次驚險畫面A，好在傷者送醫後沒有大礙，車禍的詳細肇事原因，還有待警方進一步釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
樓上房客嫌太吵檢舉 台南小吃店老闆嗆「上下班注意安全」慘了
范姓男子經營小吃店，因收攤音量問題與樓上鄰居結怨，在店內飆罵鄰居「陰溝老鼠」，還恐嚇上下班要注意安全，被依恐嚇危害安全罪簡易判處罰金3000元，緩刑2年。范男與陳姓女子、呂姓男子曾同住台南某路同1棟出租房，他租1樓做小吃店，陳女與呂男住在2樓。陳女與呂男向房東反映收攤時音量過大，雙方因此結下嫌隙。今自由時報 ・ 1 天前
聲援陳菁徽！藍營籲市府別用濫訴掩蓋
國民黨高雄市議會黨團聲援陳菁徽，品觀點 ・ 1 天前
遭AI偽造「低調赴中拍片」 王世堅「嚴正聲明」：不用抖音也沒去中國！
民進黨立委王世堅今（22）日發文指出，抖音及YouTube 上出現許多關於自己的不實影片，稱他低調赴中國拍片，「我王世堅不用抖音及YouTube」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
真相只有一個／山下智久鷹姿降落我願意 劉以豪大秀舞姿給甲上
日本男星山下智久睽違14年再次來台舉辦粉絲見面會，吸引超過700名粉絲熱情接機，現場年齡應該平均40+吧…（逃～）已屆不惑之年的山下智久，感性表示40歲是里程碑，所以想跟大家親自見面。他分享一個冷知識，老鷹到40歲時會暫時飛不起來，得用嘴巴把羽毛拔下來獲得重生，如果中途放棄就永遠飛不起來，「我想再鼓起幹勁，努力10、20年，繼續在天空飛翔。」小編聽了都濕了…眼眶。不過求證AI，老鷹不會醬做餒，山P 484被長輩文洗腦了？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」
轎車停廟埕影響遶境拒移車 廟方堆高機「叉走」EBC東森新聞 ・ 1 天前
棒球》徐生明少棒賽重回美濃 小朋友體驗拔蘿蔔與彩繪紙傘
徐生明國際少棒錦賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動。韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台參賽，今年在美濃第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長。南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫自由時報 ・ 1 天前
唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。中時新聞網 ・ 1 天前
獅王瀑布3山友遭突發落石砸中 滑落百公尺山坡黑鷹急飛吊掛
屏東縣消防局於下午1時33分接獲報案後，隨即啟動救援機制，派出6車14名救難人員前往現場。然而，抵達山區後才發現，獅王瀑布周邊地形險峻、碎石遍布，加上傷者位於高處，坡度陡峭、植被濃密，使得要以人力徒步搬運下山幾乎不可能，任何一個步伐都有可能造成二次事故。救援行...CTWANT ・ 1 天前
爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵
爺騎車接放學孫 遭高速撞飛 醉男肇逃被圍堵EBC東森新聞 ・ 1 天前
台中瓦斯行貨車停機慢車道奪命！男騎車猛撞頭部重創…家屬放棄急救不治
台中霧峰區昨日（22日）發生死亡車禍，一名48歲林姓男子騎機車外出時，在中正路撞上一輛停在路邊的瓦斯行貨車，猛烈撞擊導致林男當場失去生命跡象，經送醫搶救後不治。由於林男送醫後死亡，是否酒駕及事故發生原因，仍有待檢方相驗釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前