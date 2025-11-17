楊梅警分局積極走入社區 推廣交通安全與反詐騙觀念

楊梅分局積極走入社區，推廣交通安全與反詐騙觀念。





為提升民眾交通安全意識並強化反詐騙觀念，桃園市警局楊梅警分局於週末假日參與多項地方活動，包括11月15日「敏盛醫院50週年慶公益淨灘活動」、「仙草嘉年華鄰里說明會」及11月16日「楊梅趴趴走」活動，透過面對面宣導方式，將正確觀念傳遞至社區每一個角落。

楊梅分局藉著週末假日各項活動舉辦時，由分局長張仁傑率交通組、偵查隊及轄區派出所等單位同仁，深入各項活動與民眾進行交通安全及反詐騙等相關宣導，交通安全部分主要提醒民眾駕駛車輛路口時應減速慢行、禮讓行人，落實「慢、看、停」，共同降低事故風險。

反詐騙部分則是提醒民眾應警惕不明連結及來路不明的投資管道，以避免落入詐騙陷阱，尤其要特別注意「假投資」、「假求職」、「假檢警」等常見詐騙手法，落實「不聽、不信、不匯款」原則，以守護財產安全。

楊梅分局表示，將持續透過各項活動推動犯罪預防及交通安全等宣導，警民合作一同營造更安全、友善的生活環境。警方也呼籲民眾如遇可疑情事，應立即撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線求證，共同攜手打擊犯罪與詐騙行為。

