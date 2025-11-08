楊梅警加強取締車不讓人 11月啟動「行人交通安全大執法」專案
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。
為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強巡查與取締，同時宣導「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並注意左右來車」等安全觀念，呼籲駕駛與行人共同遵守交通規則。
楊梅分局呼籲，安全用路是每一位市民的責任，警方將持續透過宣導與執法雙管齊下，期望能一同維護交通安全，共同打造友善的道路環境。
