楊梅警啟動「行人交通安全大執法」強化取締車不讓人與行人違規
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。
為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強巡查與取締，同時宣導「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並注意左右來車」等安全觀念，呼籲駕駛與行人共同遵守交通規則。
楊梅分局呼籲，安全用路是每一位市民的責任，警方將持續透過宣導與執法雙管齊下，期望能一同維護交通安全，共同打造友善的道路環境。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
艋舺龍山寺捐新北消防救援裝備 侯友宜感謝守護救災安全
艋舺龍山寺今（8）日（農曆9月19日）是觀世音菩薩出家日，捐贈新北市價值逾850萬元的震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，新北市長侯友宜代表受贈並致贈感謝狀。侯友宜感謝龍山寺黃書瑋董事長及全體董、監事協助新北市一同完善消防同仁設備，守護救災救護安全，也祈願大眾在觀世音菩薩的護佑下平安順利。侯友宜表示，感謝艋舺龍山寺捐贈震災支撐器材組4套及潛水救援裝備1套，不僅讓消防同仁在面臨地震及水域等災害時，能夠有更完善的設備，保護自身安全的情況下完成救援工作，也讓觀世音菩薩「聞聲救苦、普濟眾生」的精神得以發揚。消防局也感謝龍山寺捐贈救災救護設備，希望在這些裝備的協助下，有效縮短消防同仁執行救援工作的時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全，也讓龍山寺的愛心傳遞到新北市。更多新聞推薦 ● 秋日臺北大縱走 陽明山金色芒草饗宴台灣好新聞 ・ 16 小時前
羅東純精路改善卡關三年 黃琤婷：拿出數據說服中央
記者林坤瑋／宜蘭報導 宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，縣議…中華日報 ・ 1 天前
金門調查微電車使用現況 啟動全面管理推3大策略
兩岸小三通的便捷已讓金門成為陸客自由行的熱門觀光地點，入境旅遊幾乎都以環保、輕便與高機動性的微型電動二輪車代步。然而，近年也因陸客對當地道路環境與交通規範不熟悉，導致違規駕駛、雙載、未戴安全帽與違停等問題頻傳，對交通安全及觀光形象造成衝擊；為全面掌握現況並研擬改善策略，縣府觀光處於11月初啟動問卷調查，針對入境陸客的租車行為、交通安全認知及租賃業者教導情形進行主動式問卷訪談。中時新聞網 ・ 1 天前
批宜蘭純精路改善工程延宕 黃琤婷要求交通處積極協調
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 宜蘭縣羅東鎮純精路危險路口改善工程延宕多時，宜蘭縣議員黃琤婷今（7）日在交通處單位質詢時，針對已改善的復興路口與其餘5處未改善路口提出質疑，要求交通處正視地方交通安全問題，不能再讓行政權責成為推託理由。 黃琤婷表示，純精路車流龐大、行人密集，長期是羅東的交通熱點與事故黑區。她說，宜蘭縣府雖於去年完成「純精路與復興路口...匯流新聞網 ・ 1 天前
資本市場服務團攜手富邦證券 助力企業成功邁向資本市場
櫃買中心、臺灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，推動臺灣資本市場發展與升級，並以建構「亞洲資產管理中心」為目標。服務團日前攜手富邦證券舉辦「114年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，提供不同規模企業一站式資本市場服務，協助企業快速掌握資本市場多元助益。櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞時表示，櫃買中心係具備股債雙引擎發展的交易所，在股票市場部分，涵蓋專為微型企業設計的創櫃板、作為主板預備市場的興櫃，以及主板上櫃三大板塊的多層次資本市場，能滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元籌資需求，不僅如此，股票的成交值週轉率常年在世界交易所聯合會(WFE)70多個會員交易所中位居前三名，掛牌公司的平均本益比約34，均表現相當亮眼；在債券市場部分，債券月成交值在WFE的排名亦是 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
陳漢典新婚3週放閃Lulu！甜曝小夫妻「啾咪日常」
楊烈在今、明兩天於高雄文化中心至德堂演出的舞台劇《明星養老院》中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出，和他對戲的陳漢典則說自己跟新婚老婆「Lulu」黃路梓茵也經常互相比啾咪，他撩起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。自由時報 ・ 22 小時前
富強鑫前10月營收40億元年增12% 物理發泡機台助攻毛利、獲利精進
富強鑫 (6603-TW) 公布 2025 年 10 月合併營收 4.42 億元，月減 21.48%，較去年同期成長 30.97%；累計前 10 月合併營收 40.74 億元，年成長 11.63%鉅亨網 ・ 23 小時前
被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
港星鄺靜汶起初從香港小姐競選發跡，後來轉戰戲劇圈累積不少作品，讓觀眾留有印象，近日，鄺靜汶在社群中指出自己收到飯局邀約，她也曬出私訊截圖，吐槽價碼「不夠我出一條IG Reels」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。 王欣儀指出，截至114年9月底...匯流新聞網 ・ 23 小時前
金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警
【緯來新聞網】張震今年以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，他在電影裡飾演為生活所苦的紐約外送緯來新聞網 ・ 18 小時前
光復洪災郵筒沖走成拍賣品 郵局全數要回報廢
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮光復郵局在洪災中受創嚴重，1樓幾乎全毀，原要報廢的郵筒被沖走後竟出現在網路拍賣。花蓮郵局表示，經聯繫賣家，將遺失的17個全數取回，將報廢後依程序標售，需壓毀成廢鐵。中央社 ・ 19 小時前
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 19 小時前
玉里二手屋紙類回收區「濃煙竄天」 劉一峰神父：加強管理
花蓮玉里劉神父二手屋紙類回收區發生火災，濃煙直竄天際，消防人員全力搶救！劉一峰神父來台近60年，致力公益不遺餘力，提供弱勢協助，獲頒醫療奉獻獎，深受各界讚揚。面對這起火災，劉神父雖難過卻不氣餒，強調將嚴格管理安全事項，暫停教堂內回收活動，集中至指定回收場，期盼化危機為轉機，持續幫助弱勢族群，展現其大愛精神！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
捲太子洗錢案！藍委遭爆助關說入境發聲 移民署：2人非「商務」申請
太子集團跨國犯罪涉犯多項罪名，牽扯層面人數持續擴大。平面媒體再度爆料，集團創辦人陳志之前為了要嚴密掌控台灣公司營運狀況，派遣2名中國籍幹部來台，甚至疑似透過前國民黨立委李德維和現任立委林思銘介入關說；對此2人都否認這個消息；而移民署也表示，經過調查，兩名中國籍男子都不是以「專業商務」的事由來台，而是以觀光名義來台。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
家寧媽媽輸了！反告誹謗「不起訴確定」 Andy吐心聲：堅信要說出真相
【緯來新聞網】YouTube頻道「眾量級CROWD」前團員Andy老師，因與前女友張家寧爆發財務糾紛緯來新聞網 ・ 19 小時前
驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸
被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人台視新聞網 ・ 20 小時前
嘉義鹽酥雞攤驚見「料理鼠王」！業者道歉：將改善食品衛生
嘉義市一間鹽酥雞攤被民眾拍到約30公分的大老鼠跳上攤位，在食材上大快朵頤的畫面。這段影片被上傳至網路後引發熱議，業者表示不清楚影片拍攝時間，但承諾將加強環境與食品衛生改善。中天新聞網 ・ 16 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前