楊梅警深入康復機構防詐騙，守護民眾財產安全。





桃園市政府警察局楊梅分局為加強宣導為加強宣導反詐騙犯罪預防等基本觀念，由楊梅派出所警員袁巧真及蔡侑岷於12月8日至轄區永恩康復之家以深入淺出向民眾說明反詐騙、交通、防制家暴婦幼安全等宣導，特別是加強「識詐、防詐」解說現今常見的詐騙類型，以強化民眾安全常識及自我安全保護之觀念，以免遭受詐騙等危險，守護每位民眾的血汗錢。

楊梅派出所警員袁巧真宣導時說明詐騙集團經常鎖定對詐騙話術較不熟悉、生活較單純的銀髮族、長照康復機構族群下手，由於大家接收資訊管道有限，且反應速度較慢，容易成為詐騙目標，警方特別提醒康復之家要多予關心院生，教導他們辨識詐騙，避免輕信不合理的投資邀約。

廣告 廣告

楊梅警深入康復機構防詐騙，守護民眾財產安全。

「任何號稱有內線交易、穩賺不賠的管道一定就是詐騙」、「檢警不會電話辦案、不會監管金錢，要求匯款或面交都是詐騙」，並提醒切勿將存摺或帳戶借予他人，以免淪為詐騙共犯，若接到可疑電話，應立即掛斷並撥打110或165反詐騙專線查證。

交通安全部分，員警也教導如何正確通過無號誌路口，不論騎車、走路都要「停、看、聽」，行經路口要「慢、看、停」，培養防禦駕駛的意識，夜間或清晨出門時，應穿著亮色衣服，以保護自己的安全。

楊梅警深入康復機構防詐騙，守護民眾財產安全。

更多新聞推薦

● 日防衛大臣、澳防長聯合聲明重申台海和平穩定 外交部：歡迎與肯定