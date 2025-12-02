楊梅警結合愛心協會伸援手 弱勢獨居婦獲即時關懷脫困

楊梅警結合愛心協會伸援手，關懷弱勢獨居婦人。





桃園市楊梅區一名獨居婦人因意外癱瘓、生活艱困，幸在警方主動關懷下獲得愛心團體協助。楊梅警分局楊梅派出所日前通報「世大愛心協會」提供急難救助與物資，讓陷入困境的俞姓婦人重新感受到社會溫暖。

桃園市政府警察局表示，警方在日常勤務中，除了偵辦治安與維持交通秩序外，也會主動關懷轄內弱勢家庭，並積極媒合相關資源，成為基層民眾最即時的依靠。

楊梅派出所警員袁巧真得知，轄內年逾半百的俞姓婦人因先前意外導致癱瘓，僅能仰賴輪椅行動。更不幸的是，其父母與兄長已相繼過世，家中無其他親人可依靠，只能靠政府補助維生，生活陷入長期困境。

袁巧真在查訪後隨即啟動轉介機制，聯繫「楊梅世大愛心協會」伸出援手。在接獲通報後，「世大愛心協會」會長李双福、副會長李信華於1日率幹部親至俞姓婦人住處探訪，並提供紓困金六千元、白米、麵條、雞蛋等生活物資，協助她度過燃眉之急。協會成員也在現場進一步評估後續可提供的協助方式，盼能建立長期關懷網絡，減輕其生活壓力。原本滿臉愁容的俞姓婦人連聲向警方與協會道謝，「真的很感激，有你們幫忙，我才有勇氣撐下去。」

楊梅分局表示，警察不僅是治安的守護者，更肩負起關懷弱勢的社會責任。此次透過員警主動查訪與社福團體的協作，成功協助弱勢民眾度過難關，展現社區互助的溫暖力量。警方也呼籲，若民眾發現身邊有人處於急難狀況，可主動通報警方或相關單位，共同為弱勢族群打造更安心的生活環境。

