楊梅警計誘車手現身保住200萬 耐心助婦找回「失蹤」愛車

楊梅分局上湖派出所警力埋伏超商多時，於 67 歲雷姓車手現身取款之際一擁而上，當場將其壓制逮捕並查扣作案手機。





桃園市警局楊梅分局近日連建奇功，不僅成功瓦解一起高額投資詐騙案，更在同日展現親民服務精神，協助民眾化解愛車失竊的驚魂。上湖派出所透過「計中計」成功逮捕一名正在取款的 67 歲雷姓面交車手；而楊梅派出所則發揮細緻偵查力，替一位記錯停車地點的婦人找回機車，深獲地方好評。

楊梅分局上湖派出所於 1 月 21 日接獲一名鄭姓民眾報案，聲稱遭詐騙集團以「高獲利、穩賺不賠」等假投資話術誘騙，此前已陸續交付新台幣 200 萬元。沒想到詐團食髓知味，近期再度要求面交 200 萬元款項。

廣告 廣告

警方獲報後立即成立專案小組，指導被害人採取「假配合、真釣魚」策略，與詐團展開周旋。昨（3）日 18 時 40 分許，雙方約定在楊梅區楊湖路二段一處超商前交付現款。埋伏警力見 67 歲雷姓車手現身取款時，隨即一擁而上將其壓制逮捕，並現場查扣作案手機等證物。

雷嫌訊後被依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。楊梅分局強調，警方將持續溯源追查背後集團主謀，絕不寬貸。

楊梅派出所員警顧晉瑋、王秉騏及警專實習生洪仕政耐心比對監視器，最終在報案地點百公尺外尋獲利姓婦人停放之機車。

除了打擊不法，警方的暖心服務也不缺席。2 月 2 日 14 時許，一名 50 歲利姓婦人神色慌張地向楊梅派出所報案，稱其於 1 月 11 日停放在大成路 140 號附近的機車疑似遭竊。

楊梅派出所警員顧晉瑋、王秉騏及警專實習生洪仕政獲報後，立刻調閱周邊監視器。實習生洪仕政在檢視影像過程中展現敏銳觀察力，發現該機車自停放後便無人移動，研判應為民眾記錯地點。員警隨即擴大搜索範圍，最終在大成路 202 號前成功尋獲愛車。利婦見到機車完好如初，才想起當天確實是因人潮過多而停靠於較遠處，對於警方不嫌麻煩、熱心尋車的態度深表感激。









更多新聞推薦

● 北捷東環段內湖區段開工 北市捷運局：未來內科到士林站11分、至象山站14分