楊梅警超商埋伏！逮獲假投資詐騙車手 成功阻斷 200 萬騙局

楊梅警分局三日在楊湖路上超商逮一名取款的車手。（照片楊梅警局提供）

記者丘安／楊梅報導

楊梅警局四日表示，該分局三日下午在楊梅區楊湖二路一家超商內逮雷姓詐騙集團車手，警方表示，詐欺集團是以「假投資」手法誘騙鄭姓被害人陸續交付二百萬元，警訊後已依詐欺等罪將雷姓車手送辦，並持續追查幕後詐欺集團及其他共犯。

楊梅警分局四日表示，該分局上湖派出所在一月二十一日接受鄭姓民眾報案，指遭詐欺集團以「假投資」手法誘騙，鄭姓被害人並已陸續交付二百萬元，警方據報深入追查後，發現詐騙集團人員仍持續與被害人聯繫，警方便利用此機會，希望追捕詐欺集團。

據警方表示，三日下午六時四十分警方協同被害人與詐欺集團周旋，並在楊梅區楊湖路二段超一家商前埋伏，待詐團集團成員的雷姓（六十七歲）車手出現準備取相約面交二百萬元時，埋伏員警一擁而上，將雷姓車手逮捕。

全案在警訊後，警方依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將雷嫌移請桃園地方檢察署偵辦，並持續溯源追查幕後詐欺集團及其他共犯。