楊梅警銀樓搶案9小時迅速偵破 逮捕3嫌追查42萬金飾流向
桃園市新屋區25日傍晚驚傳銀樓搶案，兩名男子佯裝顧客搶走價值新台幣42萬元的金飾後逃逸。楊梅警分局獲報後立即組成專案小組，徹夜追查，發揮強大偵查能量，僅費時9小時便鎖定嫌犯行蹤，於26日凌晨2時許在觀音區台61線橋下，將涉案的劉、彭、周姓等3名犯嫌全數逮捕到案。
先偷車後行搶 警方調查，35歲劉姓男子與22歲彭姓男子疑因缺錢花用，計畫行搶銀樓。案發當日，兩嫌先前往新屋區中華路一帶竊取機車作為犯罪工具，隨後於下午5時許前往中正路某銀樓，佯稱要挑選、購買金飾。兩人趁店家負責人不備之際，瞬間奪走黃金項鍊及吊墜，隨即奪門而出，由25歲周姓共犯接應逃離現場，造成店家損失約42萬元。
楊梅分局獲報後，第一時間成立專案小組，並擴大調閱現場及周邊數百支監視器影像。經大數據分析與比對，迅速掌握犯嫌逃逸路線及藏匿地點。26日凌晨2時許，警方見時機成熟，出動多名警力兵分多路圍捕，成功在觀音區台61線橋下攔截3名犯嫌，現場氣氛肅殺，犯嫌見大勢已去，只能乖乖就範。
初步偵訊時，犯嫌坦承因經濟拮据才鋌而走險。針對關鍵的贓物去向，犯嫌竟辯稱搶得的金項鍊已在逃亡過程中意外遺失。警方對此說法持高度懷疑，不排除已先行變賣或藏匿，後續將持續調閱通聯記錄與相關情資，釐清不法所得流向，並追查是否有其他共犯參與。全案訊後依搶奪、竊盜罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。
嚴懲暴力犯罪 楊梅分局強調，警方針對各類暴力或侵害民眾財產安全之行為，絕對採取「零容忍」態度，必定全力追查、依法究辦。警方也藉此提醒各類商家及銀樓業者，應強化防範措施及警報系統，不給歹徒可趁之機，共同維護社會治安與財產安全。
