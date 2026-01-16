楊梅議員搶位戰 新舊動作頻頻

桃園市楊梅區議員席次應選4人，目前由藍綠及無黨籍議員各占1席，各大小路口出現五彩旗幟、看板，也有參選人早已開始勤跑地方，就為了能搶下席次。（廖姮玥攝）

桃園市楊梅區分為楊梅、埔心、富岡、高榮地區，新移入人口多，選情複雜，議員席次應選4人，目前由藍綠及無黨籍議員各占1席，另席議員涂權吉轉任立委。民進黨目前有3位新舊人選大動作表態初選，國民黨共4人爭奪競選資格，深耕地方多年的無黨籍議員李家興今年仍有意參選。楊梅各地大小路口出現五彩旗幟、看板，也有參選人早已開始跑地方，就為了能搶下席次。

楊梅埔心、高榮地區外移人口眾多，多數為年輕、不確定性的選票取代傳統民間團體、宗親勢力，如何打贏選戰將考驗各參選人。

各黨派新興勢力摩拳擦掌，資深議員也力拚連任。民進黨多位新秀大動作掛競選看板、旗幟，包括年輕里長稱呼的黃盈淇，及鄭文燦市府祕書、吳思瑤國會主任項柏翰，已經有動作掛競選看板，項柏翰勤站路口向民眾打招呼，另外深耕地方、勤跑各民間團體的現任議員鄭淑芳也悄悄掛上初選民調看板，3人較勁意味濃厚。

國民黨則有羅智強、古振豐、劉定唐、周玉琴4人表態參選，現任議員周玉琴將爭取連任，另外古振豐為去年楊梅區黨代表初選最高票者，近期也頻頻利用網路短影音分享楊梅在地議題，拉近各族群選票；另外打著楊梅子弟口號的羅智強也已高掛參選看板、勤跑地方；劉定唐勤跑基層也到處發送選舉小物。

市議員連任數屆的李家興，今年仍有意參選。另據悉，民眾黨也將爭取議員席次，但未有明確人選表態，究竟「藍白合」是否會在楊梅區上演，讓人拭目以待。