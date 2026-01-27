楊梅議員藍綠初選6老將新人拚出線 選舉看板送小物要選民唯一支持

桃園市議員楊梅區藍綠初選競爭，參選人掛出文宣看板及拜票爭取支持。(圖/曾增勳攝)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者曾增勳

2026年桃園市議員初選各黨參選人緊鑼密鼓，楊梅區人口成長突破18.2萬人，應選市議員4席，原國民黨市議員涂權吉轉任立委，空出1席，現任藍綠及無黨籍議員3席均求連任，藍、綠兩黨各自規畫提名2席，民眾黨尚未確定，藍綠兩黨至今表態確定初選新人高達5人，加上無黨籍議員，老將、新人爭取提名文宣、動作競爭激烈。

楊梅區議員初選參選人在街頭巷尾相繼掛出「唯一支持XXX」選舉看板或推出選舉小物尋求支持，國民黨楊梅區提名2席，現任議員周玉琴有固定基層實力，依黨內規定可望篤定提名，年底尋求連任「7連霸」。另1席將由新人羅志強、古振豐、劉定唐3人初選搶1席提名，3人都掛出文宣看板，頻頻基層拜票曝光爭取勝出。立委涂權吉說，參加初選都是黨內在地同志，既然有心參選，他都給予鼓勵。

廣告 廣告

羅志強曾任全國青工總會副總會長、涂權吉國會特助，以光頭外型參與地方活動拜票，打出楊梅子弟「一步一腳印向前走決心」為家鄉服務和建設；古振豐為國民黨楊梅區黨代表，曾任吳志揚服務處秘書，與國民黨中壢、平鎮新世代連線初選，以「傳遞幸福、關懷社區、回饋社會」網路宣傳和社團宮廟拜票爭取支持；劉定唐曾2任里長及擔任涂權吉服務處執行長，打出建設服務東流里8年和兩屆社區發展協會經驗，爭取黨內提名為地方服務。

民進黨楊梅區提名2席，現任市議員鄭淑方與新人黃盈淇、項柏翰3人搶2席提名，鄭淑方2任議員資歷，在楊梅綠營基本盤擁有一定實力，今年尋求第3任連任，面對信賴之友會楊梅分會長、前中山里長黃盈淇及立委吳思瑤國會主任、前鄭文燦市府秘書的項柏翰2人挑戰，老將、新人共3人紛紛掛出文宣看板或推出選舉小物爭取選民認同「唯一支持」。

黃盈淇打出「楊梅正處於蛻變與發展的重要階段，需要世代傳承、需要彼此接棒，讓文化延續、讓建設推進」訴求，透過立委吳秉叡同框推薦爭取選民支持；項柏翰打出「青年參政．幕僚世代」，以跟著吳思瑤學習尊重專業的問政態度及看見鄭文燦為桃園爭取建設的勤奮經歷，表態爭取黨內初選提名，2新人分別有35歲以下或首次參選的黨內初選民調加權優勢。

鄭淑方表示，民進黨鼓勵新人參政，2新人有加權計分，面對新人初選的打法和動作，她壓力較大「一點都不敢大意」，將靠著持續地方服務一步一腳印，密集拜訪社團選民請託和掃街，先爭取初選民調過關再拚連任，希望鄉親支持。

無黨籍市議員李家興長期勤跑基層服務擁有地方實力，至今擔任7屆議員，他決定年底繼續競選尋求8連霸，李家興表示，目前藍綠兩黨拚初選，他靜觀其變，抱持平常心每天持續勤跑基層，為鄉親做好地方服務爭取支持。民眾黨2022年在楊梅區提名1席競選，今年迄今尚未確定是否提名，外傳民眾黨陳姓黨員有意參選，但迄今未表態，民眾黨內人士說，楊梅區是否提名或徵召，仍在評估中。