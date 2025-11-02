楊梅貨櫃車疑司機不適 連撞六車釀混亂
記者丘安／楊梅報導
桃園市楊梅區中山北路上月三十一日晚一部貨櫃車連撞五部自小客和一部警車，並把路旁的變電箱也撞毀，警方表示。初步調查疑似貨櫃車余姓司機身體不適致貨櫃車向名偏移所致，警方檢測相關駕駛人酒測值都為零，全案現由警方調查中。
楊梅警方一日表示，上月三十一日下午六時三十一分，有部大貨櫃車行駛於楊梅區中山北路二段三百一十八號，不知何故連撞正在此路段上行駛的五部自小客和一部警局巡邏車也遭殃，楊梅警察局交通隊人員隨即前往瞭解，繁忙的路段隨即交通大亂。
據前往處理員警表示，警方獲報後即前往，經初步了解是一名大貨櫃車現年五十九歲的余姓司機，在送貨途中，疑似身體不適，導致車輛失去控制便由中線車道向外側偏移，連續衝撞五部同行行駛的自小客車、一部警用巡邏車以及路邊變電箱。
警方表示，此起故除余姓男子因身體不適送醫治療外，其餘事故當事人均無受傷，警方隨後針對此起事故相關駕駛人都進行酒測，經檢測事故當事人酒測值均為０。
警方也指出，此起事故的詳細事故發生原因，警方尚在調查釐清中。
