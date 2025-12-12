楊梅質感咖啡秘境！適合帶筆電來工作或放空，他們家的可頌層次爆炸美，費南雪濕潤柔軟，搭配紅心芭樂美式清爽不膩

桃園楊梅｜ Drip Note COFFEE 滴音咖啡

桃園楊梅近年悄悄冒出不少氣質咖啡館，而位於新農街上的Drip Note COFFEE 滴音咖啡，便是其中讓人一踏進門就會被空間氛圍吸引的店家，木質調的內裝、溫柔的光線、輕柔的音樂，搭配店主堅持手沖的專業與對甜點風味的講究，使得這家咖啡館儘管地點並非人潮洶湧區域，卻能吸引許多咖啡愛好者前來享受咖啡甜點時光。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

交通資訊

1. 自行開車／騎車：店家位於新農街上，鄰近住宅區，往前靠學校附近有路邊停車格，假日時仍建議稍早抵達以便找到停車位。

廣告 廣告

2. 大眾交通工具：從楊梅火車站出站後騎乘 YouBike 或搭乘計程車約5分鐘即可抵達。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

門口的設計就有外帶可取貨窗口，

老闆將對咖啡的職人精神與對甜點的細膩堅持，濃縮在這間咖啡館裡，等待著知音人推門而入，解鎖這場關於味覺的深度對談。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

推開木質門面走進咖啡館，第一眼會先注意到的，是整個空間乾淨、溫暖、帶有日系生活感，

坐在店裡，你能聽到濾杯注水時的聲音、磨豆機細碎卻紓壓的摩擦聲，這些都是屬於 Drip Note 的獨特日常。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

MENU

Drip Note COFFEE的選項不算多，菜單走簡約風格，手沖咖啡為主角，其次是精選茶飲、清爽果香風味飲品，甜點以費南雪與可頌為主。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

可以見到這裡的品項不多，但每個月供應的咖啡豆單都會更新，喜歡喝手沖咖啡的朋友可以試試。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

費南雪也有推出甜點禮盒，如果有需要送禮或是彌月禮都可以看看，最好提前預訂。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

可頌系列是蛋奶素，總共有四種不同口味，分別是原味、檸檬糖霜、杏仁脆片、起司奶霜，但當天只剩下前面兩種還有。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

其他客人提前預訂的杏仁脆片可頌看起來是不是很好吃，如果不是已經賣完，我一定會點這口味呀…殘念。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

雖然甜點的品項不多，供應的是輕甜點，卻能與咖啡與茶飲形成完美搭配，來到這裡不妨可以試試，可頌也很有水準。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

紅心芭樂美式130元

紅心芭樂、果乾、濃縮咖啡

少見水果融入美式的搭配，不僅外觀清爽，口感也很清爽，上方的果乾搭配著咖啡也蠻不錯的。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

座位不多，主要由小桌與少量吧台座位組成，非常適合：

想一個人放空

帶筆電想處理輕量工作

與朋友來場安靜聊天

下午獨處的閱讀時光

同時，店內的音樂音量恰好，輕盈卻不喧嘩，與咖啡香和甜點香氣交錯，營造愉快的午後情緒。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

綜合莓果紅茶120元

茶底乾淨，莓果酸香自然，果香停留在舌尖，尾韻乾淨，是很多女孩與不喝咖啡的朋友會選擇的口味，建議加些許的糖會比較順口。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

檸檬糖霜可頌90元

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

帶有微亮糖霜與淡淡檸檬光澤的可頌，視覺感相當美。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

檸檬酸香中的甜度提升了風味方向，外層酥脆、層次分明，看看切開來的層次就知道很好吃了吧？

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

糖漬橘片費南雪65元

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

小巧可愛，帶著糖漬橘片點綴，中間內裡濕潤、柔軟，滿滿的奶油香氣，整體甜度恰好，與手沖咖啡或果香飲品都非常合拍。

桃園楊梅｜Drip Note COFFEE 滴音咖啡

Drip Note COFFEE沒有一堆限時語錄或裝飾，它呈現的，是回歸飲品本質、空間舒適、甜點樸實卻耐吃的風格，在這裡可以放慢節奏、感受咖啡沖泡的聲音，楊梅附近能真正放鬆的咖啡館，我想這裡是個不錯的選擇。

Drip Note COFFEE 滴音咖啡

地址： 326桃園市楊梅區新農街366號

電話號碼：0910 868 903

營業時間：10:00–18:00(日、一公休)

FB / IG

文章來源：VIVIYU小世界