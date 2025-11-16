「楊梅趴趴走」湧萬人參與展活力 11對單身男女成功配對

114年度楊梅趴趴走「健康漫步遊 梅好愛相隨」，於今日清晨熱鬧登場。圖：楊梅區公所提供

由桃園市楊梅區公所主辦、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及頭重溪三元宮協辦的114年度楊梅趴趴走「健康漫步遊 梅好愛相隨」，於今日清晨熱鬧登場，現場湧入萬名民眾熱情參與，沿途洋溢笑聲與歡呼，展現楊梅充滿活力的城市魅力。

現場湧入萬名民眾熱情參與，沿途洋溢笑聲與歡呼，展現楊梅充滿活力的城市魅力。圖：楊梅區公所提供

活動一開場，楊梅區公所吉祥物「仙草哥」與「花仙子」現身與民眾熱情互動，為健走隊伍打氣助陣。接著由在地舞團JOY LIFE帶來青春洋溢的開場舞，炒熱全場氣氛。隨後由勞動局長李賢祥、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長賴家仁、客家事務局專門委員黃泓家及區長施永恭與頭重溪三元宮、三湖三元宮、啟明宮、錫福宮四尊水官神祇、各級長官共同領隊倒數起走，伴隨掌聲與歡呼聲，萬人隊伍正式啟程，象徵祝福與活力齊發。

健走路線規劃於「楊梅秀才步道」，沿途設有多組街頭藝人表演，包括折氣球、腹語術與夢幻泡泡秀，還有趣味禮物如泡泡水發送活動，吸引大小朋友駐足欣賞、歡笑不斷。路途中更有「小夢想樂團」以輕快旋律陪伴健走者，讓參與者在音樂與自然間，感受幸福節奏。活動現場同樣熱鬧非凡，共設有40個在地特色攤位，從楊梅風味小吃、文創商品到親子手作體驗，香氣四溢、人潮不絕。桃竹苗分署特別規劃深受好評的職訓體驗攤位，包括「蝶谷巴特DIY」與「木作彈珠台DIY」等課程，讓民眾在玩樂中學習、動手中獲得成就感。園區內的「迷你小火車」更是人氣亮點，讓親子共乘，笑聲滿溢全場。

楊梅區公所提到，延續去年好評，今年再度舉辦的單身聯誼活動選在充滿人文氣息的「楊梅故事園區」舉行。透過趣味團康遊戲、互動闖關與「捕夢網DIY」等浪漫橋段，參加者在輕鬆氛圍中自然交流，現場氣氛熱絡。最終成功配對11對參加者，全場掌聲與祝福不斷，為活動增添溫馨色彩。

李賢祥表示，楊梅趴趴走已成為地方年度代表性盛事，今年正值三元宮建宮200週年、桃園三界爺文化祭，本活動結合樂活健走、職訓體驗、信仰文化及單身聯誼，讓「走路」不只是運動，更是一場幸福的城市嘉年華。楊梅區公所感謝所有民眾與協力單位的熱情參與，共同為楊梅注入活力與感動，也邀請大家明年再相聚，一起延續「走出健康、走出幸福」的美好足跡。

