楊梅軍車失控 撞毀路旁5汽車

[Newtalk新聞] 國內 13 家金控五月份及累計前五月自結獲利已全數出爐，帶您一次看誰是單月的獲利王及進步王。 五月份 13 家金控一共獲利約 759 億元，雖相比前一月下滑 26.52％，且多半（9 家）金控的獲利呈現月減。但看年增率數字，全數金控獲利顯著，其中 7 家之成長幅度更多達三位數。 單月部分，受惠於金控合併後縱效陸續浮現的台新新光金（2887），單月獲利 60.3 億元，年增率 976.79％ 最高；以累計前五月獲利來看，凱基金（2883）年增率繳出驚人的 1099.89％、今年前五月累計 EPS 達 1.32 元，與去年同期 0.11 元相比，可謂大躍進幅度最多的金控。 圖：AI 生成／來源：公開資訊觀測站 台股五月份刷出史上次高的 5,806.31 點，13 家金控中，不僅證券、投信等子公司明顯受惠，壽險及銀行子公司 FVTPL 股票部位的資本利得、未實現評價利益也暴增。其中，「獲利王」富邦金（2881）五月份稅後淨利 157.7 億元，累計前五月賺進 878.5 億元，若加計 FVOCI 股票處分損益，五月份調整後獲利為 377.3 億元，累計前 5 月調整後

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