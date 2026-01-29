楊梅農民節暨稻穀烘乾機啟用 張善政：持續強化農業基礎建設





桃園市長張善政29日下午出席「115年度楊梅區農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機設備啟用典禮」，同時表彰10位模範農民。張善政表示，楊梅區是桃園市公糧收購量最高的行政區，稻米產業極具代表性，今日啟用的稻穀烘乾機對農友至關重要，能有效提升收成效益與稻米品質，未來市府將持續強化農業基礎建設，做農友最堅實的後盾。

張善政市長在市府農業局長陳冠義、楊梅區長施永恭陪同中與會，立法委員涂權吉、市議員周玉琴、李家興、鄭淑方、農業部農糧署北區分署副分署長黃怡仁、農業部桃園區農業改良場副場長施錫彬、農業部農水署石門管理處副處長江美珍、農業部農水署桃園管理處長黃華煌、桃園市農會總幹事周宗維、楊梅區農會理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福等均到場參加。



桃園市長張善政2出席「115年度楊梅區農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機設備啟用典禮」。





張善政指出，楊梅區農業資源多元豐富，除稻米外，仙草及畜牧產業亦極具特色，包含酪農、養雞等產業皆為全市重要指標。市府近3年挹注楊梅區及相關農業建設經費逾1億6,000萬元，感謝楊梅區農會在理事長鄭美英的帶領下，財務穩健前行，展現優異的經營成果。

農業局表示，為解決濕穀烘乾需求，市府特別補助912萬元，協助農會更新160公噸稻穀烘乾機及周邊設備。此外，楊梅區農會積極推廣在地農特產，研發「仙草烏骨雞」、「仙草茶」等加工品，提升附加價值；楊梅亦是全市最大酪牛基地，區內「亞植農場」更是全臺唯一取得有機及人道雙認證的養雞場，展現畜牧產業高水準。市府將持續攜手農會推動智慧農業及食農教育，打造永續發展的農業環境。

楊梅區稻穀烘乾機設備啟用。

