楊梅農民節暨稻穀烘乾機啟用 張市長：持續強化農業基礎建設

桃園市長張善政出席楊梅區「115年度農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機啟用典禮」。(圖:桃園市農業局提供)

桃園市長張善政廿九日出席楊梅區「一一五年度農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機啟用典禮」，並表彰十位模範農民。他指出，楊梅區是桃園市公糧收購量最高的區域，稻米產業具代表性，啟用的烘乾機將提升收成效益與米品質，市府將持續強化農業基礎建設，支持農友。

張市長提到楊梅區農業資源豐富，除了稻米，仙草及畜牧業也具特色，市府近三年投入超過一點六億元於相關農業建設，感謝農會在鄭美英理事長的帶領下，展現優異經營成果。

農業局表示，為解決濕穀烘乾需求，市府補助九百十二萬元，協助農會更新一百六十公噸的烘乾機及設備。楊梅區農會也積極推廣在地農特產，提升附加價值，並在畜牧業方面展現高水準。市府將持續推動智慧農業及食農教育，打造永續農業環境。

出席人員包括立法委員涂權吉、市議員周玉琴、李家興、鄭淑方、農業部農糧署北區分署副分署長黃怡仁、農業部桃園區農業改良場副場長施錫彬、農業部農水署石門管理處副處長江美珍、農業部農水署桃園管理處長黃華煌、市府農業局長陳冠義、楊梅區長施永恭、桃園市農會總幹事周宗維、楊梅區農會理事長鄭美英、常務監事傅鑫財、總幹事周吉福等均一同出席活動。