楊梅農民節暨稻穀烘乾機啟用 張市長：持續強化農業基礎建設

桃園市長張善政參加「115年度楊梅區農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機設備啟用典禮」。(圖:桃園市政府提供)

▲桃園市長張善政參加「115年度楊梅區農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機設備啟用典禮」。(圖:桃園市政府提供)

桃園市長張善政於廿九日前往楊梅區，參加「一一五年度楊梅區農民節慶祝活動暨稻穀烘乾機設備啟用典禮」，並對十位模範農民進行表彰。張市長指出，楊梅區是桃園市公糧收購量最高的行政區，其稻米產業具有重要的代表性。啟用的稻穀烘乾機對於農友而言至關重要，能有效提升收成效益及稻米品質。未來，市政府將持續加強農業基礎建設，為農友提供最堅實的支持。

廣告 廣告

張善政強調，楊梅區的農業資源多樣且豐富，除了稻米外，仙草及畜牧產業亦具特色，包括酪農和養雞等行業，皆為全市的重要指標。市政府在過去三年內已投入超過一億六千萬元於楊梅區及相關農業建設，並感謝楊梅區農會在理事長鄭美英的帶領下，財務穩健，展現出卓越的經營成果。

農業局表示，為解決濕穀烘乾的需求，市政府此次特別補助九百十二萬元，以協助農會更新一百六十公噸的稻穀烘乾機及相關設備。此外，楊梅區農會積極推廣當地農特產品，並研發「仙草烏骨雞」、「仙草茶」等加工品，以提升附加價值。

楊梅區也是全市最大的酪牛基地，其中「亞植農場」更是全台唯一獲得有機及人道雙認證的養雞場，展現出高水準的畜牧產業。市政府將持續與農會合作，推動智慧農業及食農教育，致力於打造可持續發展的農業環境。