楊梅、中壢警民聯手 助兩高齡長者平安歸家

老翁深夜體力不支路邊休息，楊梅警即時關懷護送返家。





台灣步入高齡化社會，長者的出遊安全與失智預防成為社區治安的重要環節。桃園市近日接連發生兩起長者迷途事件，分別在楊梅與中壢上演。所幸在熱心民眾、友善店家的即時通報，以及基層員警專業且溫情的協助下，兩位長者皆在寒冬與驚慌中順利找到回家的路，展現了桃園警民聯防的溫暖量能。

日前深夜，楊梅區新農街頭傳來令人憂心的景象。一名 72 歲的陳姓老翁獨自坐在路邊，神情憔悴且有氣無力。楊梅分局草湳派出所警員陳韋任與陳育琳巡邏經過時接獲報案，立即趕赴現場實施關懷。

廣告 廣告

經了解，陳翁原計畫前往超商購物，未料中途突感身體不支，體力耗盡下只能癱坐路邊休息。雖然其住處僅在 500 公尺外的社區，但在深夜寒風刺骨、且家中暫無家屬能及時接應的情況下，員警考量長者健康安全，決定不再讓老翁頂風前行，主動將其扶上警車護送返家。陳翁對警方的及時出現與貼心照顧，頻頻表示感謝。

迷途婦人忘記返家方向不知所措，中壢警協助平安返家。





而在中壢區，則上演了一場考驗警方專業度的「尋家任務」。中壢分局文化派出所警務佐陳明傳與警員劉展維，日前接獲長興街一家美甲店報案，指稱一名 87 歲的吳姓老婦神情慌張、疑似迷路。

由於吳姓老婦患有失智症且不識字，無法精準說出住址。報案的美甲店人員先展現鄰里情誼，主動提供休息空間安撫老婦，隨後交由趕來的警方接手。在員警耐心引導下，老婦給出了模糊的關鍵資訊：「住在大馬路旁，附近有超商」。

憑藉對轄區地理環境與商家分布的深刻掌握，員警腦中迅速比對出鄰近中華路上的可能社區，隨即帶著老婦前往查證。果不其然，在該社區附近遇見熟識鄰居，順利聯繫上家屬，成功將老婦交由媳婦照顧，化解一場虛驚。

針對這兩起案件，楊梅分局與中壢分局長林鼎泰均共同呼籲，隨著年齡增長，長者身體機能下降，尤其是患有失智傾向者，迷途風險極高。警方建議家屬應採取以下預防措施：平日留意長者動向，避免其深夜單獨外出。在長者衣物繡上聯絡資訊，或申請配戴「防走失手鍊」。使用具備 GPS 定位功能的穿戴裝置（如智慧手錶）。

更多新聞推薦

● 持續擋總預算審查將釀TPASS斷炊 藍白終敲定明提案先審13項新興預算