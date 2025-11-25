楊梅5樓透天厝火警 7住戶察覺異狀逃出

暗夜裡熊熊火光不斷冒出，就快要吞噬整棟房屋，消防人員立刻趕抵現場，迅速拉出多條水線進行灌救，為了確認還有沒有人受困，也架梯子深入濃煙密布的火場。

時間回到週二晚間，位在桃園楊梅區文化街的一棟5層樓透天厝突然竄出火舌，所幸住戶聞到臭味察覺有異，連忙逃出。

屋主范先生說：「我比較擔心是我們家小的，我來不及注意她，還好她有出來，沒出來我怎麼辦啊。那個煙大到根本進不去。」

火光和濃煙也驚動了周遭住戶，鄰居們站在巷弄中，擔心火勢可能繼續延燒，所幸屋裡的7名住戶都及時逃生，不過有1名女性住戶因為從高處跳到一樓花圃逃生不慎受傷，因此送醫治療。

桃園市消防局埔心分隊長蔡仁翔說：「消防員抵達現場時，1樓冒出大量濃煙，經搶救後7名民眾均已順利救出。」

至於火警怎麼發生的，屋主懷疑可能是2樓漏水到1樓，導致電線走火，接著就迅速延燒到整棟。

屋主范先生說：「2樓漏水漏到1樓，可能剛好屋頂的水滴到那個電器用品、延長線之類，然後造成走火，1樓可能易燃物比較多。」

暗夜惡火，所幸最後在深夜11時順利撲滅，一家人都平安，真正的起火原因，還有待火調科人員調查，財損也有待估計。