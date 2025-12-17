楊梅6旬婦騎機車遭曳引車輾斃 家屬求行車紀錄器盼還原車禍過程

婦人騎機車返家途中欲左轉，遭同向曳引車輾過。圖：讀者提供

桃園市楊梅區楊新路一段與新梅一街路口昨(16)日傍晚17時53分許發生一起悲劇，66歲温姓婦人騎機車返家途中欲左轉，遭同向65歲葉姓男子駕駛的曳引車輾過，送醫後因傷重不治。事後家屬心痛的在臉書發文尋求對向楊梅往富岡方向的行車紀錄器影像，希望能釐清事故原因。

當事人經檢測酒測值均為0，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

楊梅警分局表示，婦人騎乘普重機車返家途中，於事故地點欲左轉時，不慎遭同向曳引車輾過，婦人因頭部受傷嚴重，送醫後宣告不治。當事人經檢測酒測值均為0，有關詳細事故原因，尚待警方進一步調查釐清。

警方呼籲用路人，於道路步行或騎乘機車應遠離大型車輛，大型車輛多視線死角，切勿因搶快而靠近，以確保用路安全避免發生事故。

