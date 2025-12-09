楊梅7旬嬤買完菜機車被偷？心急報案結局超烏龍

楊梅警方前往武營街市場周邊巷弄進行搜尋，最終於市場附近大華街尋獲老婦的機車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名年約70歲的何姓老婦，昨(8)日上午9時許至武營街市場購物，準備返家時卻找不到停在路邊的機車，找了6個小時都不到，她心急地向楊梅警報案稱機車失竊，經員警積極調閱監視器協尋，發現老婦只是記錯停車位置，愛車並沒有不見，順利化解這場虛驚。

楊梅派出所表示，昨日上午老婦買完菜，回到印象中的停車地點準備返家，卻發現機車不翼而飛，自行尋找長達6個多小時仍未果，心急之下便向警方求助。警員袁巧真獲報後先行安撫老婦情緒，並立即調閱周邊監視器追查。結果發現機車自停妥後便無移動的軌跡，初步排除遭竊的可能。後續由巡邏警員黃建凱前往武營街市場周邊巷弄進行搜尋，最終於市場附近大華街尋獲該輛機車。婦人見愛車失而復得，鬆了一大口氣，並對警方迅速協助深表感謝。

楊梅分局呼籲，民眾前往市場或其他人潮密集區域時，停放車輛務必記下周邊明顯地標或拍照紀錄，以免取車時因記錯地點造成困擾。若遇類似情況，也可隨時向警方尋求協助。

