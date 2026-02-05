楊梅7旬老婦失聯4小時 員警在這找到她結束驚魂

桃園市楊梅區一名76歲蕭何姓婦人患有失智症，日前獨自外出後失聯，家屬著急地向楊梅警分局報案，在警方積極協尋下，4小時內於楊梅天成醫院內發現該名老婦獨自呆坐於院內大廳，隨即上前關心確認身分，所幸其身體狀況良好，並無明顯異狀，員警立即通報家屬到場將其平安接回，家屬對警方迅速且用心的協助深表感謝。

草湳派出所表示，日前接獲民眾報焦急表示其母患有失智症，獨自外出後不見蹤影，且未攜帶手機等可供定位之設備，家屬遍尋未果，憂心其人身安全，便向警方報案請求協助。警方獲報後，立即依緊急協尋程序展開行動，除通報線上勤務人員加強留意外，並同步調閱沿線監視器畫面，循線追查老婦可能動向，以縮小搜尋範圍。經持續比對影像及沿途查訪後，警方於報案後約4小時，警員吳崇亘於楊梅天成醫院內發現該名老婦，立即通報家屬到場將其平安接回，結束一場驚魂。

楊梅分局呼籲，家中若有失智症或高齡長者，建議配戴識別手環、名牌，或隨身攜帶聯絡資訊，以利走失時能即時確認身分並協助返家，共同守護長者安全。

