楊植斗喊話柯文哲：不要成為2028藍白破局推手

前民眾黨主席柯文哲18日批評台北市長蔣萬安推出營養午餐免費政策是「騙票」，引起熱議。國民黨台北市議員楊植斗表示，柯文哲「白目」不是一兩天的事了，他直言，藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安酸言酸語，讓藍營支持者「倒彈」，並呼籲柯文哲當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。

針對柯文哲的營養午餐免費「騙票說」，楊植斗19日於臉書發文表示，柯文哲前主席的「白目」不是一兩天的事了，民眾黨的支持者認為他心直口快，他也可以理解。

但楊植斗直言，默契和信用，需要長期的合作來維持。藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安市長酸言酸語，「讓藍營支持者倒彈，何必？」

楊植斗呼籲，盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。

