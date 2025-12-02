楊榮華烈士捨身救童 202指揮部緬懷致敬

記者連琳／臺北報導

憲兵第202指揮部昨日於臺北車站「楊榮華烈士紀念碑」前舉行悼念活動，由指揮官張少將代表全體官兵獻花致敬，追思憲兵楊榮華上兵當年為搶救誤闖鐵道幼童、不顧生命危險跳入軌道而英勇殉職的無私崇高精神。

適逢憲兵節前夕，為表彰楊榮華愛民精神永存，202指揮部特別辦理烈士紀念碑獻花活動，再次回顧這段動人的愛民事蹟。當年僅19歲的楊榮華，一心急救幼童，先將孩童送回月臺，自己卻因未及時脫離而遭火車輾斷右腿及臀部，傷重不治，其義行深深觸動軍民，憲兵指揮部遂於隔年特立紀念碑，昭示後人，傳揚其捨身護民的高尚情操。

張指揮官昨日率官兵前往紀念碑前以獻花與行禮表達崇高追思，獻花前，官兵先細心清潔碑面，隨後全體人員依序獻花、行禮，感謝楊榮華烈士的英勇犧牲。他表示，楊榮華以實際行動展現憲兵的忠貞軍魂及對國家、人民的忠誠，也凸顯國軍矢志「捍衛國土、守護民眾」的高貴情操。

張指揮官強調，烈士在危急瞬間毅然挺身而出，其捨己為人的行動，是軍人武德與核心價值的具體展現，也是所有官兵應當銘記與效法的典範。