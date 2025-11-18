楊永明：以台灣議題 綁住美日安保

日本首相高市早苗對「台灣有事」的評論掀波，首波官方對話幾近破局，前國安會副祕書長楊永明認為，高市的發言並非真正挺台，而是以台灣議題做為戰略工具，使日本在美、陸戰略競逐中，確保日本安全保障。國安戰略學者陳文甲則指出，只要大陸和日本摩擦仍可控，美方應不會過度介入。

楊永明表示，高市的發言是以台灣議題做為戰略工具，目標在於鬆動及修正日本的「非核三原則」，並更深度綁住美日安保，使日本在美國與大陸戰略競逐中，確保自身的終極安全保障。

楊永明直言，「日本自衛隊會來防衛台灣」並無可信度，一旦台海發生戰爭，首先是台灣受害，不會因為日本是否介入而改變，所以台灣首要戰略目標，應是確保「台灣不要有事」，此刻需保持冷靜，避免被捲入。

台師大東亞學系教授林賢參認為，長遠來看，陸日關係現在只是短暫「冷一下」，因為雙方仍存在非常緊密的經貿往來，若因民族意識高漲，彼此交惡，將衝擊到日本財經界並引起強烈反彈；對大陸而言，特別是美日互動更加頻繁之際，也不希望因衝突擴大而讓自身經濟雪上加霜。

對於美方態度，開南大學副校長陳文甲分析，美國雖冷靜觀望，但其動作仍足以影響局勢，此刻撤除山口縣「泰風」中程飛彈發射系統，名義上雖是部隊輪替，但時機敏感，造成大陸認為美日軍事部署調整，日本則擔心被解讀為威懾力減弱，因而必須以更強勢語言反擊。

他認為，美國樂見日本戰略清晰化，確認日本成為美國的印太秩序的「負擔分擔者」，只要陸、日摩擦仍在可控範圍內，不會破壞美國主導的區域架構，美方應會持續不介入。