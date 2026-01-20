楊洋代言黃金品牌 售價比金價高3倍粉絲仍瘋搶

楊洋。（圖／翻攝自微博＠路遥亦星辞_安静版）





中國知名金飾品牌，找來頂流男星楊洋代言，推出一系列商品，一條項鍊逼近20萬新台幣，還是被粉絲鎖定；就連暗藏楊洋粉絲密碼的綿羊手機掛飾，裡面只有0.1克黃金，定價比市價高出3倍，還是被搶購一空。

藝人楊洋：「穿越過去福就在此刻。」

俊俏臉龐微微一笑，低沉的嗓音迷倒萬千少女，中國金飾品牌找來頂流男星楊洋代言，推出一系列相關產品，即便金價持續狂漲，粉絲依舊用力買單。

藝人楊洋：「如果是我的話，我想把它帶回家。」

其中楊洋同款的新春系列黃金鑽石項鍊，定價48600元人民幣起，接近新台幣20萬元，部分門市卻已經銷售一空。甚至象徵楊洋粉絲的綿羊手機掛飾，內含0.1克黃金鎖片，按照大陸飾金價格，每克1455元人民幣，照理說145元就能買到，但實際售價漲了3倍來到460元。

但對偶像的愛怎能用金價衡量，還有人曬出訂購單，一次豪砸15萬人民幣約台幣70萬，買兩隻黃金手鐲，支持偶像順便投資。不過一般民眾對高漲的金價，望而卻步目光轉向，價格同步噴發的工業金屬銅。

深圳水貝金店業者：「今天很多人都在搶黃銅，500克1000克的話，都是200多塊左右。」

深圳水貝黃金市場，出現罕見的投資銅條，每公斤報價在180元-280元人民幣不等，面對銅價年漲超過30%，銅也悄悄的開始成為投資標的。

深圳水貝金店業者：「銅條這個東西，買個一條兩條的回去玩玩圖個樂，真別指望它能投資賺多少錢。」

雖然民眾開玩笑稱，未來再也不敢叫破銅爛鐵了，但專家表示，銅終究與黃金白銀的，避險與貨幣屬性不同，銅以受到工業需求推動，目前漲勢明顯，但單價低想要獲利，勢必要大量囤貨，扣除相關費用難以回本，趁著熱潮買一個一兩根做紀念，也就可以了。



