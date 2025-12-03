楊渡走進金門「沉靜之心」談寫作 歲末共賞文學之光

▲ 文化局新聞稿 - 楊渡走進金門——以「沉靜之心」談寫作，邀讀者在歲末共賞文學之光 (海報)。

【記者 洪美滿／金門 報導】由金門縣文化局主辦、與國立金門大學合辦的「打開名人書坊」系列講座，12月將迎來深具代表性的文學作家楊渡，為島上讀者帶來一場深度而靜謐的文學交流。楊渡《文學的沉靜之心──談寫作當下》講座將於114年12月7日（星期日）下午2時至4時假國立金門大學圖資大樓楊肅斌演講廳舉行，並於下午1時30分開放報到。

楊渡曾任《中國時報》副總主筆、《中時晚報》總主筆，創作橫跨詩集、散文、報導文學與紀錄片，文學視野廣闊而細膩。他曾以《未燒書》榮獲梁實秋文學獎散文大師獎，並著有《島嶼的另一種凝視》、《有溫度的台灣史》、《暴雨將至：一九八〇年代臺灣轉型紀事》、《我們如何記憶這時代——報導文學十三講》、《刺客的歌：楊渡長詩選》、《簡吉：台灣農民運動史詩》、《1624，顏思齊與大航海時代》等多部重要作品。其書寫不僅探觸個人的生命經驗，更深入凝視社會與歷史的深層紋理。

金門縣文化局局長陳榮昌指出，文學能在沉靜之中帶來力量，也能在紛擾之中指引方向；希望透過「打開名人書坊」活動，讓金門的讀者有機會與作家面對面，感受創作者的真誠與溫度。他也期盼透過這樣的交流，使金門的閱讀風景更加深刻動人。

除了12月7日的楊渡講座，金門縣文化局「打開名人書坊」系列活動另將於12月20日（六）下午2時至4時假國立金門大學圖資大樓楊肅斌演講廳舉行作家鍾文音講座《在創作的愛苦之海──文字下的送別與重生》，同樣於下午1時30分開放入場。兩場講座皆開放線上報名，歡迎喜愛文學的讀者踴躍參與，在歲末時節一同享受金門的書香氛圍。

活動即日起開放線上報名，報名表單請見：https://forms.gle/MccAV2DR4nuJwPiT6。相關資訊可電洽金門縣文化局（082）323169分機172或207，或至金門縣文化局官網查詢。活動現場將抽出幸運讀者，致贈作家著作，使參與者在講座的知性啟發之外，也能帶走一份文學的小小祝福。（照片記者洪美滿翻攝）