楊烈悼坣娜「第一部戲的女友」 郭靜純曝她私下真實個性

59歲坣娜本月16日病逝，她出道多年，除了發專輯外也曾跨足當演員。楊烈昨(29日)發文說，自己第一部電視劇就是和坣娜合作，「當時她飾演我的女朋友，騎腳踏車載著她買冰棒，這部戲拿到收視第一」。而郭靜純也曝坣娜私下真實個性，形容她熱情溫柔，總會真誠問候她。

楊烈昨發文回憶，36年前第一部電視劇《命運的鎖鍊》就是和坣娜配對演男、女朋友，「當時她很想演而優則唱，私底下我介紹了一位來自夏威夷的製作人幫她圓夢，後來她以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲走紅歌壇。」聽聞噩耗覺得震撼。

廣告 廣告

郭靜純則說，自己對坣娜的印象是不管多久沒見面，坣娜只要見到她都會用白細的手握住她，問郭靜純的近況和小孩如何，「她的問候如此真誠有心，在演藝圈中是極少數的真性情，只要跟娜姐合作過的幕前幕後工作人員，無不如沐春風，她才是真正的零負評大明星。」

趙婷指出，自己和坣娜算是同期出道的，平時很關心對方生活，「有時朋友只要知道彼此都好，就好」，稱讚她的歌喉和一舉一動都讓人陶醉不已，「音符還在，氣息仍在，她只是回到了更深的寧靜」。

許富凱分享曾去看坣娜表演，到後台見面後對方一直記得他，坣娜之後再攻TICC開大型演唱會，竟主動邀請許富凱去參加，讓身為後輩的許富凱感動不已。林凡表示，曾在電台遇過坣娜，雖然當天不是她當主持人，坣娜依舊親切問候，先前林凡在SPA也有遇過坣娜，心想不要打擾對方，沒想到成了最後一面，變成遺憾。

更多中時新聞網報導

憂解禁價崩 農業部擬平穩出豬

蔡佩軒剛升格人妻 自虧像結3次婚

旺旺孝親獎 葛兆恩唱高凌風經典曲