楊烈攜手詞神林夕！《自由路上》新單曲首發 MV化身武士為自由之戰

寶島歌王楊烈暌違42年再度推出全新單曲，以「自由」為核心的《自由路上》，除歌曲改編日本歌手谷村新司「天狼」外，歌詞更由香港「詞神」林夕所填，將作為楊烈今年春天舉辦的「自由之地」演唱會主題曲。有感於歌詞與旋律承載了太多對時代與土地的情感，楊烈還透露，錄製這首歌時多次情緒湧上心頭，忍不住唱到眼眶泛紅。

由前日本新聞工作者矢板明夫主持的「印太戰略智庫」策畫的官方MV今(13)日正式上線，這首作品改編自日本已故歌手谷村新司的經典名曲《天狼》，由香港「詞神」林夕重新填詞、金曲歌王荒山亮團隊操刀編曲，結合音樂、影像與政治寓意，成為近期華語樂壇話題焦點。

值得注意的是，《自由路上》MV全面採用最新AI技術製作，楊烈在片中化身為內斂沉穩的日本武士，踏上象徵自由的試煉之路，過程中歷經「幻獅、影狼、鷹鳥」等神獸考驗，分別象徵自省、掙脫與意志昇華。其中最受矚目的「彩蛋」則是武士正面迎戰一隻被設定為猛獸的熊貓，顛覆外界對熊貓溫和可愛的刻板印象，引發外界高度討論與政治聯想。

主唱楊烈在談及這首新作時表示，能重新詮釋谷村新司的《天狼》，本身就是一次跨世代、跨文化的致敬。他透露，錄音時多次情緒湧上心頭、眼眶泛紅，因為歌詞與旋律承載了太多對時代與土地的情感。

填詞人林夕素有香港「詞神」之稱，過去作品情感豐厚，他在反送中後移居台灣，這也是林夕近年來少見為政治與自由意涵濃厚的作品操刀。楊烈也特別提到林夕的歌詞直擊人心，認為「林夕老師寫的不只是歌詞，而是我們這幾代人在追求自由與民主路上，最真實的心聲。」像是歌詞中如「腳鐐的傷，不輕言習慣」、「無理的存在，無力改變，也要抵抗」、「喜歡沉默，也喜歡歌唱，是你我平凡的願望」等句，被視為台灣社會以及香港民主世代的精神寫照。

《自由路上》同時也是楊烈自今年3月啟動的「自由之地」世界巡迴演唱會主打歌，這次巡演將橫跨台北、台中、台南、高雄並延伸至日本。演唱會結合音樂、影像與歷史敘事，並與新生代台語歌手鍾綺合作，透過跨世代共演，傳達台灣的自由精神與土地情感。