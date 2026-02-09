楊烈睽違10餘年重拾麥克風，世界巡迴演唱會啟動！四聲道切換、林夕填詞助陣，要把台灣唱給世界聽

對於許多觀眾而言，楊烈是演技精湛的影帝。 但對於老一輩歌迷來說，他那渾厚、充滿情感的嗓音，才是跨越時代的共同記憶。 2026年，這位七旬歌王決定再次披上戰袍舉辦演唱會。這不只是一場音樂盛會，更是他走過生死關頭、感念粉絲恩情，以及對台灣這片土地最深情的告白。

草藥排到樓下的震撼 2013年演唱會其實是場「感謝祭」

事實上，這並不是楊烈第一次舉辦演唱會，回顧起在2013年舉辦演唱會時的心境，楊烈坦言，那是個與現在截然不同的時空背景。

當時的他捱過大腸癌療程，回想起住院的那段日子，楊烈印象最深刻的不是病痛，而是粉絲滿溢的愛心。

照片來源：取自楊烈臉書粉絲團。

在他生病住院時，病房外出現了奇特的景象，認識的朋友、不認識的歌迷，紛紛送來各種偏方與草藥，「從樓上一直排排排，排到樓下」。

這種盛況甚至驚動了醫護人員，護理師半開玩笑地對他說：「楊先生，你如果要開青草藥店，我們可以幫忙。」偶然路過的民眾更是驚奇，紛紛交頭接耳：「這是在開店喔？還是醫院的中藥部門在這邊？」

楊烈感性回憶，甚至曾有歌迷在凌晨兩、三點偷溜進病房探望他，且提著大袋草藥並詳細交代他該怎麼使用這些草藥。雖然礙於醫療規定，他只能一一婉拒，但那份「希望你早日康復」的純粹善意，在他心中激盪許久。

照片來源：取自楊烈臉書粉絲團。

「出來以後，我第一個就想，要靠什麼樣的方式去感謝大家？很難，因為太多人。後來我才想到，好，那就開演唱會好了。」

2013年的那一場演唱會，楊烈將部分收入捐給弱勢單位，全場感動落淚。而時隔十多年將再次站上舞台，這份感謝的心情依然沒變，更多了一份歷經歲月沉澱後的厚度。

楊烈2026開唱 以「文化」完成傳遞台灣聲音的任務

在演藝圈深耕50餘載的資深藝人楊烈，宣布於2026年舉辦個人演唱會。對他而言，這不僅是一場表演，更是一次站在本土立場、向世界發聲的重要窗口。

楊烈感性表示，自己的人生約有三分之二都在演藝圈度過，「前面唱歌，後面演戲，綜合起來，大概有50好幾年」。

走過半個世紀，看遍土地上的物換星移，他認為身為藝人，有責任將感受到的點滴傳遞出去，「總是要有一個聲音，總是要有一個窗口，讓我們把它敘述出去，把它講完整、把聲音傳出去」。

照片來源：取自楊烈臉書粉絲團。

他觀察到，近年國際局勢對台灣展現前所未有的良善機會，從歐盟、日本到美國，各國的觸角紛紛伸向台灣。

楊烈直言：「人家一直給你一些管道，他們的觸角已經進來了，那你明明知道這些都是良善的觸角，不能讓它又自動收回去。」他強調，面對國際的支持，台灣人自己必須加倍努力。

儘管過去台灣在文化藝術的國際傳播力道相對較弱，但楊烈認為現在正是行動的時刻；此次演唱會特別設計了包括：英文、台語、華語及日文等四種語言曲目，希望透過藝術將台灣想要說的話傳播出去。

從國手體質到有氧轉型 為演唱會重新設計「菜單」

有了明確的理想，在年過七旬的年紀，要撐起數場高強度的演唱會，體力是一大的挑戰。

楊烈過去曾是台北市游泳代表隊選手，從小接受正規訓練，甚至一路保送體專，體力相對一般人都好，但他仍必須為了演唱會重新調整身體節奏。

楊烈透露，剛開始準備時，他曾嘗試像年輕時那樣劇烈運動——跑步、快走、打沙包、游泳樣樣來。但半個月後，他發現身體吃不消，「消耗跟轉換進來吸收的力量不成正比」，整天感到疲憊。

照片來源：取自楊烈臉書粉絲團。

於是他請教醫生，將訓練轉向「有氧」，早上先做深呼吸與體操運動，讓肺部充分擴張，下午則利用公園的運動器材進行擴胸與腰部運動，隨後再慢跑、快走約40分鐘。

在飲食調整的部分，由於他天生血壓較低、不怕膽固醇，因此選擇海鮮與雞蛋代替脂肪較多的紅肉；並秉持早餐吃好、午餐不吃，晚餐正常吃的原則。

最讓楊烈自豪的是他的聲帶狀態。為了演唱會，他特別去耳鼻喉科檢查，連醫生都驚嘆他的聲帶肌肉「跟卡車輪胎一樣厚」，沒什麼退化的跡象，因此可以讓歌聲較集中。

用「世界語言」細數台灣 越過政治，看見本土文化

這次演唱會，他特別邀請了著名填詞人林夕為其填詞。楊烈提到，林夕曾因經歷政治擠壓而有社群恐慌，起初對幫忙填詞有所猶豫；經過好幾個月的溝通，楊烈終於用誠意打動了他，改編了日本國寶級歌手谷村新司的作品「天狼」。

楊烈希望透過舞台，讓觀眾看見台灣的山、台灣的海，以及這片土地上的人群。「我們經歷過很多事情，看過、聽過、感受過，最後不管怎麼樣，我們都是站在台灣這一邊，這是我們的心情寫照，總是要有一個聲音，讓我們把它細數出去，把它講完整。」

對於楊烈來說，這不只是一場重拾麥克風的表演，而是要把屬於台灣的故事和溫度，唱給世界聽；這不僅是一場演唱會，更是他對台灣這塊土地深情的告白，以及對未來世代最溫暖的激勵。

楊烈自由之地世界巡迴演唱會資訊如下：

● 台北場

演出日期：2026年3月7日(六)19:00、3月8日(日)15:00

演出地點：台灣戲曲中心大表演廳(台北市士林區文林路751號)

● 台中場

演出日期：2026年3月20日(五)19:00

演出地點：台中市中山堂(台中市北區學士路98號)

● 台南場

演出日期：2026年5月10日(日)15:00

演出地點：台南文化中心 演藝廳.(台南市東區中華東路三段332號)

● 高雄場

演出日期：2026年5月27日(三)19:00

演出地點：衛武營國家藝術中心歌劇院(高雄市鳳⼭區三多⼀路1號)

● 日本場

演出日期：2026年4月12日(日)14:30

演出地點：日本千葉縣浦安市文化會館大禮堂(日本千葉縣浦安市貓實1-1-1)





