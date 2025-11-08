楊烈豁出去了！賣萌頭比愛心「啾咪」超反差 陳漢典新婚三周心聲閃爆
記者趙浩雲／台北報導
舞台劇《明星養老院》8、9日（本週六、日）在高雄文化中心至德堂演出，楊烈在舞台劇中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出；陳漢典說自己跟黃路梓茵（LuLu）也經常互相比啾咪，他聊起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。
《明星養老院》的大明星們方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、泰國娘娘、黃浩詠日前抵達高雄，頻頻稱讚高雄天氣真好，在演出地點至德堂拿出舞台劇製作的專屬限量應援物扇子與「手幅」，感覺熱情也跟著點燃了。
楊烈在戲裡帶著太太黃嘉千入住明星養老院這個共居空間，想幫助太太找回失去的記憶；但養老院卻面臨經營危機，資深明星們首度挑戰網路直播，想找出生機。劇情讓楊烈在舞台上裝可愛比出「啾咪」的動作，為了這個動作，他卯足勁突破形象演出，讓郎祖筠、方文琳還有劇中太太黃嘉千都爆笑不止，直說烈哥做這個動作，真的太突破形象、靦腆得太可愛！
陳漢典在社群媒體貼出他與LuLu婚後爆笑甜蜜生活，超過十萬人點讚，陳漢典數都不用數，就說，「我們新婚三個星期了！」眼中滿滿的幸福。羅美玲跟先生已經結婚十年，笑說她很喜歡對老公比「啾咪」示愛，老公經常翻白眼回應，但兩人感情很好，老公會對她說「我愛你」。《明星養老院》購票請到udn售票網。
