楊烈遭威脅不准唱日文歌！昔被丟玻璃罐插眼險失明 金曲歌王得獎即失業內幕曝光

楊烈（左）登上胡瓜（右）的Youtube頻道《下面一位》。下面一位提供

綜藝天王胡瓜Youtube頻道《下面一位》最新一集邀請到寶島歌王楊烈，兩人多年未見，胡瓜透露自己其實是楊烈的小粉絲，許多歌曲在楊烈的詮釋下都別有一番風味。兩人迎來任務，要擔任狗保母，帶2隻狗狗出去玩，胡瓜原本還信心滿滿，不料後期不管怎麼奮力丟球、引誘，其中一隻狗狗都無動於衷，另一隻狗狗則是非常捧場，玩得不亦樂乎。

楊烈硬頸反抗黑道威脅 現場玻璃噴飛險造成終身遺憾

許久沒見面的兩人其實是進入演藝圈前，在西餐廳表演認識，當時楊烈已是非常有名的歌手，胡瓜甚至是楊烈的忠實觀眾，不管哪種語言的歌只要是楊烈唱都聽得如癡如醉。

廣告 廣告

兩人挑戰成為狗保母。下面一位提供

楊烈分享，當年在西餐廳曾受到威脅不准唱日本歌曲，恐嚇如果再唱會惹禍上身，而血氣方剛的楊烈沒有在害怕，結果場下就丟玻璃罐上台，危險行為差點害他失明。

談到暫離歌壇的契機，原因是楊烈在獲得金曲獎後工作竟然瞬間歸零，陷入自我懷疑的他相當迷茫，在旁人建議下決定換個環境生活，決定赴日發展，也在日本觀看偶像五木宏的演出深受感動，於是回到演藝圈重燃他的歌手夢。楊烈也大方在現場獻唱幾首，讓胡瓜聽得雞皮疙瘩。



回到原文

更多鏡報報導

「最強高中生」Ray爆出軌？33萬火辣網紅女友心碎飆粗口：永遠別相信網路人設

趙正平認對小22歲嫩妻大小聲！遭王思佳噴爆「長相沒禮貌」：願嫁你就不錯了

林志穎隔16年重返《紅白》！豪送紅包再加碼 虧Lulu「動用奶粉錢」催生馬寶寶

少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚