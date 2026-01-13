楊烈震撼宣布回歸歌壇！展開世界巡迴演唱 第一站台北一路唱到日本

記者鄭尹翔／台北報導

寶島歌王楊烈繼〈如果能夠〉、〈愛在沸騰〉後，睽違40年再度發表全新音樂作品，由「印太戰略智庫」策畫的單曲〈自由路上〉MV 於今（13）日正式上線，引發各界高度關注。這首歌改編自日本音樂大師谷村新司的經典名曲〈天狼〉，邀請香港「詞神」林夕重新填詞，並由金曲歌王荒山亮團隊操刀編曲，成為楊烈今年「自由之地」演唱會的主題歌曲。

〈自由路上〉MV 採用最新 AI 技術製作，楊烈化身為內斂沉穩的日本武士，在充滿象徵意味的旅程中，歷經幻獅、影狼、鷹鳥等神獸試煉，象徵自省、掙脫束縛與意志昇華。其中最引發討論的畫面，是武士正面迎戰「熊貓」，顛覆大眾對熊貓溫馴可愛的刻板印象。

楊烈即將展開世界巡迴演唱會。（圖／經紀人提供）

「印太戰略智庫」執行長矢板明夫指出，熊貓雖然外表溫和，實際上卻具有強烈攻擊性，MV 中的對決，隱喻獨裁與威脅，與追求自由意志之間的正面衝突。導演刻意避開傳統武士片的敘事方式，將衝突內化為心理與象徵層次，使整支作品成為一則具有深層寓意的政治寓言。

談及這首睽違多年的新作，楊烈坦言能重新詮釋〈天狼〉本身就是一種跨世代、跨文化的致敬。他透露在錄音室演唱時數度情緒湧現、眼眶泛紅，「林夕老師寫的不只是歌詞，而是我們這幾代人，走在追求自由與民主道路上，最真實的心聲。」歌詞中多句金句，也被視為台灣與香港世代共同的精神寫照。

楊烈自3月起展開「自由之地」世界巡迴演唱會，從台北、台中、台南、高雄一路唱到日本，透過音樂、影像與歷史故事，傳達對土地與自由的深刻情感，並與新生代台語歌手鍾綺合作，打造一場兼具傳承與創新的音樂盛會。

